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Накладная лысина, 420 пончиков и манекен: Uber составил список удивительных вещей, забытых в такси

Uber опубликовал 10-й ежегодный список забытых в такси вещей.

4 июня 2026, 16:15
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Автор:
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Slava Kot

Забыть телефон в такси это самая привычная вещь. Но что если пассажиры оставляют после себя живую рыбу, манекен или деревья. Именно такие неожиданные находки вошли в юбилейный отчет компании Uber, обнародовавшей 10-й ежегодный рейтинг забытых вещей в сервисе Uber Lost & Found Index.

Накладная лысина, 420 пончиков и манекен: Uber составил список удивительных вещей, забытых в такси

Uber обнародовал рейтинг самых удивительных забытых вещей в такси. Фото из открытых источников

За десятилетия наблюдений компания собрала своеобразный срез человеческой рассеянности от обыденных вещей к предметам, которые сложно представить в салоне автомобиля. В этом году Uber также решил посмотреть на "эволюцию потерь". Если в 2021-м пассажиры массово забывали маски, то в 2025-м среди потерянного уже встречались рецепты на препараты типа Ozempic.

Однако неизменным лидером остаются смартфоны, которых в такси забывали более миллиона раз в течение года. Самым "забывчивым" городом снова стал Нью-Йорк, а 17 июля назвали пиком человеческой невнимательности, когда люди забывали вещи в такси чаще всего.

Отдельно Uber выделил рейтинг самых странных вещей, которые пассажиры забывали в такси.

50 самых уникальных потерянных вещей в такси:

  • 1. Зубные протезы с 2 зубами
  • 2. Грудное молоко
  • 3. Человеческие волосы
  • 4. Групповое фото Донни Осмонда
  • 5. Монитор для лодыжки
  • 6. 420 пончиков
  • 7. Выписные документы из больницы Джорджа Вашингтона
  • 8. Мешок шариков
  • 9. Кислородный баллон
  • 10. Декоративные золотые насадки на рот (Gold mouth grillz)
  • 11. Новый мини-холодильник
  • 12. 1 красный ботинок Louboutin
  • 13. Электрический жгут
  • 14. Живая рыба
  • 15. Манекен
  • 16. Два дерева
  • 17. Остров со статуей Свободы на нем
  • 18. Товаров Temu на сумму 200 долларов США
  • 19. Трава
  • 20. Аквариум на 75 галлонов
  • 21. Палка для бассейна в футляре
  • 22. Рыбная вырезка для ресторана
  • 23. 2 хромированные наконечники выхлопных труб
  • 24. Портативный термопринтер
  • 25. Накладная лысина
  • 26. Посудомоечная машина
  • 27. Респиратор и каска для работы
  • 28. Волшебная палочка
  • 29. Сварочный шлем
  • 30. 2 фунта синих конфет Gushers
  • 31. Душевая штанга
  • 32. Пара зубов
  • 33. Сани
  • 34. Полицейское радио
  • 35. Журнальный столик
  • 36. Мерч Zayn Malik
  • 37. Наручники
  • 38. 2 свадебных платья
  • 39. Тазовые имплантаты
  • 40. 20 фунтов утиной колбасы
  • 41. Пакет живых бабочек
  • 42. Пропановый баллон
  • 43. Духовка
  • 44. Охотничьи штаны
  • 45. Детский глазной протез
  • 46. Черный стетоскоп
  • 47. Мясорезка
  • 48. Кухонный кран
  • 49. Аппарат для лечения апноэ сна
  • 50. Фотография с изображением Иисуса, украшенного стразами
Ранее портал "Комментарии" сообщал о списке 2025 года самых удивительных вещей потерянных в такси. В него попало грудное молоко, 10 лобстеров и ловушка на привидений.



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Источник: https://www.uber.com/us/en/newsroom/the-2026-uber-lost-found-index/
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