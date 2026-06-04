Накладная лысина, 420 пончиков и манекен: Uber составил список удивительных вещей, забытых в такси

Забыть телефон в такси это самая привычная вещь. Но что если пассажиры оставляют после себя живую рыбу, манекен или деревья. Именно такие неожиданные находки вошли в юбилейный отчет компании Uber, обнародовавшей 10-й ежегодный рейтинг забытых вещей в сервисе Uber Lost & Found Index.

Uber обнародовал рейтинг самых удивительных забытых вещей в такси. Фото из открытых источников

За десятилетия наблюдений компания собрала своеобразный срез человеческой рассеянности от обыденных вещей к предметам, которые сложно представить в салоне автомобиля. В этом году Uber также решил посмотреть на "эволюцию потерь". Если в 2021-м пассажиры массово забывали маски, то в 2025-м среди потерянного уже встречались рецепты на препараты типа Ozempic.

Однако неизменным лидером остаются смартфоны, которых в такси забывали более миллиона раз в течение года. Самым "забывчивым" городом снова стал Нью-Йорк, а 17 июля назвали пиком человеческой невнимательности, когда люди забывали вещи в такси чаще всего.

Отдельно Uber выделил рейтинг самых странных вещей, которые пассажиры забывали в такси.

50 самых уникальных потерянных вещей в такси:

1. Зубные протезы с 2 зубами

2. Грудное молоко

3. Человеческие волосы

4. Групповое фото Донни Осмонда

5. Монитор для лодыжки

6. 420 пончиков

7. Выписные документы из больницы Джорджа Вашингтона

8. Мешок шариков

9. Кислородный баллон

10. Декоративные золотые насадки на рот (Gold mouth grillz)

11. Новый мини-холодильник

12. 1 красный ботинок Louboutin

13. Электрический жгут

14. Живая рыба

15. Манекен

16. Два дерева

17. Остров со статуей Свободы на нем

18. Товаров Temu на сумму 200 долларов США

19. Трава

20. Аквариум на 75 галлонов

21. Палка для бассейна в футляре

22. Рыбная вырезка для ресторана

23. 2 хромированные наконечники выхлопных труб

24. Портативный термопринтер

25. Накладная лысина

26. Посудомоечная машина

27. Респиратор и каска для работы

28. Волшебная палочка

29. Сварочный шлем

30. 2 фунта синих конфет Gushers

31. Душевая штанга

32. Пара зубов

33. Сани

34. Полицейское радио

35. Журнальный столик

36. Мерч Zayn Malik

37. Наручники

38. 2 свадебных платья

39. Тазовые имплантаты

40. 20 фунтов утиной колбасы

41. Пакет живых бабочек

42. Пропановый баллон

43. Духовка

44. Охотничьи штаны

45. Детский глазной протез

46. Черный стетоскоп

47. Мясорезка

48. Кухонный кран

49. Аппарат для лечения апноэ сна

50. Фотография с изображением Иисуса, украшенного стразами

самых удивительных вещей потерянных в такси . В него попало грудное молоко, 10 лобстеров и ловушка на привидений. Ранее портал "Комментарии" сообщал о списке 2025 года