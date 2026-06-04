Накладная лысина, 420 пончиков и манекен: Uber составил список удивительных вещей, забытых в такси

Забыть телефон в такси это самая привычная вещь. Но что если пассажиры оставляют после себя живую рыбу, манекен или деревья. Именно такие неожиданные находки вошли в юбилейный отчет компании Uber, обнародовавшей 10-й ежегодный рейтинг забытых вещей в сервисе Uber Lost & Found Index.
Uber обнародовал рейтинг самых удивительных забытых вещей в такси. Фото из открытых источников
За десятилетия наблюдений компания собрала своеобразный срез человеческой рассеянности от обыденных вещей к предметам, которые сложно представить в салоне автомобиля. В этом году Uber также решил посмотреть на "эволюцию потерь". Если в 2021-м пассажиры массово забывали маски, то в 2025-м среди потерянного уже встречались рецепты на препараты типа Ozempic.
Однако неизменным лидером остаются смартфоны, которых в такси забывали более миллиона раз в течение года. Самым "забывчивым" городом снова стал Нью-Йорк, а 17 июля назвали пиком человеческой невнимательности, когда люди забывали вещи в такси чаще всего.
Отдельно Uber выделил рейтинг самых странных вещей, которые пассажиры забывали в такси.
50 самых уникальных потерянных вещей в такси:
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- 1. Зубные протезы с 2 зубами
- 2. Грудное молоко
- 3. Человеческие волосы
- 4. Групповое фото Донни Осмонда
- 5. Монитор для лодыжки
- 6. 420 пончиков
- 7. Выписные документы из больницы Джорджа Вашингтона
- 8. Мешок шариков
- 9. Кислородный баллон
- 10. Декоративные золотые насадки на рот (Gold mouth grillz)
- 11. Новый мини-холодильник
- 12. 1 красный ботинок Louboutin
- 13. Электрический жгут
- 14. Живая рыба
- 15. Манекен
- 16. Два дерева
- 17. Остров со статуей Свободы на нем
- 18. Товаров Temu на сумму 200 долларов США
- 19. Трава
- 20. Аквариум на 75 галлонов
- 21. Палка для бассейна в футляре
- 22. Рыбная вырезка для ресторана
- 23. 2 хромированные наконечники выхлопных труб
- 24. Портативный термопринтер
- 25. Накладная лысина
- 26. Посудомоечная машина
- 27. Респиратор и каска для работы
- 28. Волшебная палочка
- 29. Сварочный шлем
- 30. 2 фунта синих конфет Gushers
- 31. Душевая штанга
- 32. Пара зубов
- 33. Сани
- 34. Полицейское радио
- 35. Журнальный столик
- 36. Мерч Zayn Malik
- 37. Наручники
- 38. 2 свадебных платья
- 39. Тазовые имплантаты
- 40. 20 фунтов утиной колбасы
- 41. Пакет живых бабочек
- 42. Пропановый баллон
- 43. Духовка
- 44. Охотничьи штаны
- 45. Детский глазной протез
- 46. Черный стетоскоп
- 47. Мясорезка
- 48. Кухонный кран
- 49. Аппарат для лечения апноэ сна
- 50. Фотография с изображением Иисуса, украшенного стразами
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