На Бали местным и туристам грозит тюрьма за секс вне брака
commentss НОВОСТИ Все новости

На Бали местным и туристам грозит тюрьма за секс вне брака

В Индонезии вступил в силу новый Уголовный кодекс, предусматривающий тюрьму за секс вне брака и оскорбление власти.

7 января 2026, 15:00
Автор:
avatar

Slava Kot

В Индонезии, в частности на популярном туристическом острове Бали, со 2 января 2026 года вступил в силу новый Уголовный кодекс, предусматривающий уголовную ответственность за секс вне брака и совместное проживание без официальной регистрации. Закон распространяется не только на граждан страны, но и на иностранцев, включая туристов.

На Бали местным и туристам грозит тюрьма за секс вне брака

На Бали ввели наказание за секс вне брака. Фото из открытых источников

Новый кодекс, принятый еще в 2022 году и разрабатываемый десятилетиями, заменил законодательство колониальной эпохи Нидерландов с целью "отразить действующие правовые и культурные нормы Индонезии".

Теперь туристам, вступившим в интимные отношения вне брака, грозит лишение свободы сроком до одного года. Привлечение к ответственности возможно только по жалобе близких родственников, например мужа или жены, родителей или детей предполагаемого нарушителя. По словам властей, именно эта норма должна обезопасить от массовых преследований и злоупотреблений.

Представители туристической отрасли отмечают, что требование официального заявления снизило опасения относительно рисков для туристов. В то же время, правозащитники и демократические активисты предупреждают, что широкие формулировки закона могут создать угрозу гражданским свободам, свободе слова и иностранцам.

Помимо возможности попасть за секс в тюрьму, новый кодекс усиливает также ответственность за оскорбление президента и государственных институций в Индонезии. Наказание будет составлять до трех лет заключения. За распространение идеологий, которые власти считают противоречащими государственной философии Индонезии, в частности коммунизма, предусмотрено до четырех лет тюрьмы.

Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesias-new-criminal-code-requires-public-oversight-minister-says-2025-12-31/
