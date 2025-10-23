Путешественник, посетивший все 195 стран мира, назвал самые опасные места на планете

Около 400 человек по всему миру посетили все 195 стран мира. Один из них 40-летний путешественник, назвавший самые опасные страны, в которых он побывал. В его список попала Северная Корея, Сомали, Афганистан и Йемен.

Путешественник назвал наиболее опасные страны. Фото из открытых источников

Пользователь Reddit под ником @SirJackson360 заявил, что посетил все страны мира и получил вопрос о своих путешествиях. Часть вопросов касалась самых опасных стран, где он путешествовал. По его словам, у каждой страны есть свои риски от преступности до политической нестабильности. Но среди всех мест на карте мира наибольшее политическое напряжение он ощущал в Северной Корее.

"Политически? Северная Корея. Я чувствовал себя хорошо в повседневной жизни, но я также слышал ужасные истории. Я не делал много фотографий (кроме тех, что мне точно разрешали). Были и другие страны, где я чувствовал себя опасно из-за преступности или терроризма, но посещение некоторых из этих мест точно вызывает большой страх, особенно с такой молодой семьей, как у меня сейчас", — написал путешественник.

Относительно стран, которые показались ему наиболее опасными из-за преступности и терроризма, путешественник указал на Ближний Восток и Африку.

"В основном африканские страны и некоторые страны Ближнего Востока. На ум приходит Йемен. Так было не всегда, и йеменский народ замечательный, но когда вмешиваются особые интересы, это обычно не очень хорошо. Другие места, такие как Сомали и Афганистан, я бы также посоветовал людям избегать", — указал путешественник.

Хотя он заметил, что опасность может быть где угодно, даже в странах с высоким уровнем безопасности. В качестве примера путешественник объяснил, что "ближе к большому теракту я был здесь, в США, на Новый год".

Ранее портал "Комментарии" писали о путешественнике из Дании, который посетил все страны мира без всякого авиаперелета. Он назвал свои две самые плохие страны на планете.

Также "Комментарии" писали о 10 самых опасных странах мира в 2025 году.