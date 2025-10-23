Путешественник, посетивший все 195 стран мира, назвал самые опасные места на планете

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Около 400 человек по всему миру посетили все 195 стран мира. Один из них 40-летний путешественник, назвавший самые опасные страны, в которых он побывал. В его список попала Северная Корея, Сомали, Афганистан и Йемен.
Путешественник назвал наиболее опасные страны. Фото из открытых источников
Пользователь Reddit под ником @SirJackson360 заявил, что посетил все страны мира и получил вопрос о своих путешествиях. Часть вопросов касалась самых опасных стран, где он путешествовал. По его словам, у каждой страны есть свои риски от преступности до политической нестабильности. Но среди всех мест на карте мира наибольшее политическое напряжение он ощущал в Северной Корее.
Относительно стран, которые показались ему наиболее опасными из-за преступности и терроризма, путешественник указал на Ближний Восток и Африку.
Хотя он заметил, что опасность может быть где угодно, даже в странах с высоким уровнем безопасности. В качестве примера путешественник объяснил, что "ближе к большому теракту я был здесь, в США, на Новый год".
Ранее портал "Комментарии" писали о путешественнике из Дании, который посетил все страны мира без всякого авиаперелета. Он назвал свои две самые плохие страны на планете.
Также "Комментарии" писали о 10 самых опасных странах мира в 2025 году.