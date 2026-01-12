Мандрівниця з досвідом подорожей в 70 країнах назвала найнебезпечніше місце на Землі

Подорожі часто асоціюються з відкриттями, свободою та новими враженнями. Проте навіть для досвідчених мандрівників світ має точки, куди не хочеться повертатися. 50-річна Ліз, яка побувала у 70 країнах і переважно подорожує наодинці, відверто розповіла про місце, де вперше відчула справжній страх.

Ліз побувала у 70 країнах світу. Фото з відкритих джерел

Мандрівниця у розмові із Daily Mail розповіла, що найбільш небезпечним напрямком у її житті стала столиця Венесуели. Попри роки соло-подорожей і навіть ніч, яку Ліз провела у покинутій в’язниці на острові Диявола у Французькій Гвіані, саме Каракас залишив у неї найгнітючіші спогади.

Ліз зізнається, що бажання якнайшвидше виїхати зі столиці Венесуели було сильнішим за будь-яку цікавість подорожей по місту.

"Я думаю, що найбільше мені запам’яталося місце, де я відчувала справжній страх, – це Каракас у Венесуелі. Там панувала дуже лиховісна атмосфера. Я буквально зайшла до свого готельного номера і не виходила. Я замовила їжу та з'їла її в номері. Мені просто не хотілося нікуди йти досліджувати, мені дуже хотілося звідти вибратися. Здається, я залишилася на одну ніч, а потім поїхала", — розповіла Ліз.

Крім Венесуели, мандрівниця згадала ще одну несподівану країну, яка викликала у неї стрес. У списку Ліз опинилася Литва. Як пояснила жінка, йдеться не про злочинність, а про небезпечні умови на дорогах.

Під час поїздки з Естонії вона зіткнулася з агресивним стилем водіння, сильним дощем і ризикованими обгонами. За її словами, в певний момент її одночасно обігнали три машини, автобус і вантажівка на сліпому повороті. Як пояснила Ліз, після цього вона розвернулася і поїхала назад з країни.

