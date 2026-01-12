Путешественница с опытом путешествий в 70 странах назвала самое опасное место на Земле

Путешествия часто ассоциируются с открытиями, свободой и новыми впечатлениями. Однако даже для опытных путешественников у мира есть точки, куда не хочется возвращаться. 50-летняя Лиз, побывавшая в 70 странах и преимущественно путешествующая наедине, откровенно рассказала о месте, где впервые испытала настоящий страх.

Лиз побывала в 70 странах мира. Фото из открытых источников

Путешественница в разговоре с Daily Mail рассказала, что самым опасным направлением в ее жизни стала столица Венесуэлы. Несмотря на годы соло-путешествий и даже ночь, которую Лиз провела в заброшенной тюрьме на острове Дьявола во Французской Гвиане, именно Каракас оставил у нее самые удручающие воспоминания.

Лиз признается, что желание как можно быстрее уехать из столицы Венесуэлы было сильнее любого любопытства путешествий по городу.

"Я думаю, что больше всего мне запомнилось место, где я испытывала настоящий страх, — это Каракас в Венесуэле. Там царила очень зловещая атмосфера. Я буквально зашла в свой гостиничный номер и не выходила. Я заказала еду и съела ее в номере. Мне просто не хотелось никуда идти исследовать, мне очень хотелось оттуда выбраться. Кажется, я осталась на одну ночь, а потом уехала", – рассказала Лиз.

Кроме Венесуэлы, путешественница вспомнила еще одну неожиданную страну, вызвавшую у нее стресс. В списке Лиз оказалась Литва. Как объяснила женщина, речь идет не о преступности, а об опасных условиях на дорогах.

Во время поездки из Эстонии она столкнулась с агрессивным стилем вождения, сильным дождем и рискованными обгонами. По ее словам, в определенный момент ее одновременно обогнали три машины, автобус и грузовик на слепом повороте. Как объяснила Лиз, после этого она развернулась и уехала обратно из страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что путешественник, объездивший полмира, назвал худшее место, где он находился.

Также "Комментарии" писали, что побывавший во всех странах мира американец рассказал о своих впечатлениях от Украины.