Мандрівниця відвідала понад 90 країн світу: вона назвала одну, в яку хоче повернутися

Досвідчена мандрівниця зі США Джеймі Девіс Сміт встигла побувати більш ніж у 90 країнах світу. Зазвичай вона подорожує в кожне місце лише один раз, адже хоче побачити якомога більше нового. Проте у туристки є виняток. Ісландія настільки підкорила її серце, що вона вже тричі відвідувала цю країну й планує повернутися знову.

Джеймі Девіс Сміт. Фото з відкритих джерел

Сміт зізнається, що Ісландія давно приваблювала її, але вона не ставила цю подорож у пріоритет.

"Зазвичай я подорожую в одне місце один раз і все. Навіщо знову бачити Колізей, якщо я не бачила Великих пірамід чи Антарктиди?", — пише Сміт у своєму блозі на Business Insider та назвала Ісландію єдиною країною, яка постійно тягне її назад.

Усе змінила її подруга, яка організувала поїздку. Менш ніж п’ять годин польоту від Вашингтона, і перед нею відкрилися водоспади, льодовики, гарячі джерела та безкраї лавові поля.

Першою зупинкою для Сміт став Рейк'явік, який є найпівнічнішою столицею світу. Місто вразило мандрівницю поєднанням сучасності, культурних музеїв та незвичайних місць, як-от музей панк-року у підземному туалеті. Втім, найбільше емоцій подарувала природа. Серед перелічених туристичних місць в Ісландії Сміт виділила такі:

- купання у теплих водах Небесної лагуни,

- прогулянка чорним пляжем із вулканічними базальтовими колонами,

- підйом на льодовик і прогулянка під стрімким водоспадом,

- перехід мостом, що з’єднує дві тектонічні плити — європейську та північноамериканську.

Її перший візит в Ісландію настільки вразив, що вже за три місяці вона повернулася з дітьми. Вдруге вони відправилися в експедиційний круїз, бачили тупиків, китів і перетнули Полярне коло. Втретє мандрівниця приїхала взимку, щоб побачити північне сяйво. Хоча явище вдалося зафіксувати лише на кілька хвилин, воно стало для неї незабутнім.

"Для мене це стало ще одним доказом того, що в Ісландії завжди можна відкрити щось нове, і я вже планую повернутися туди знову. Наступного разу я хочу побачити виверження вулкана", — розповіла Сміт.

