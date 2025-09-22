Путешественница посетила более 90 стран мира: она назвала одну, в которую хочет вернуться

Опытная путешественница из США Джейми Дэвис Смит успело побывать более чем в 90 странах мира. Обычно она путешествует в каждое место всего один раз, ведь хочет увидеть как можно больше нового. Однако у туристки есть исключение. Исландия настолько покорила ее сердце, что она уже трижды посещала эту страну и планирует вернуться снова.

Джейми Дэвис Смит. Фото из открытых источников

Смит признается, что Исландия давно привлекала ее, но она не ставила это путешествие в приоритет.

"Обычно я путешествую в одно место один раз и все. Зачем снова видеть Колизей, если я не видела Великих пирамид или Антарктиды?" — пишет Смит в своем блоге на Business Insider и назвала Исландию единственной страной, которая постоянно тянет ее обратно.

Все сменила ее подруга, организовавшая поездку. Менее пяти часов полета от Вашингтона, и перед ней открылись водопады, ледники, горячие источники и бескрайние лавовые поля.

Первой остановкой для Смит стал Рейкьявик, являющийся самой северной столицей мира. Город поразил путешественницу сочетанием современности, культурных музеев и необычных мест, таких как музей панк-рока в подземном туалете. Впрочем, больше всего эмоций подарила природа. Среди перечисленных туристических мест в Исландии Смит выделила следующие:

— купание в теплых водах Небесной лагуны,

— прогулка по черному пляжу с вулканическими базальтовыми колоннами,

— подъем на ледник и прогулка под стремительным водопадом,

— переход по мосту, соединяющему две тектонические плиты — европейскую и североамериканскую.

Ее первый визит в Исландию настолько поразил, что уже через три месяца она вернулась с детьми. Второй раз они отправились в экспедиционный круиз, видели тупиков, китов и пересекли Полярный круг. Третий раз путешественница приехала зимой, чтобы увидеть северное сияние. Хотя явление удалось зафиксировать всего на несколько минут, оно стало для нее незабываемым.

"Для меня это стало еще одним доказательством того, что в Исландии всегда можно открыть что-то новое, и я уже планирую вернуться туда снова. В следующий раз я хочу увидеть извержение вулкана", – рассказала Смит.

