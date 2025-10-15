5 найкращих країн для життя пенсіонерів

Життя після виходу на пенсію дедалі частіше асоціюється не з відпочинком удома, а з можливістю почати нову сторінку в іншій країні. Багато людей похилого віку вирішують емігрувати у пошуках м’якого клімату, нижчих витрат чи більшої безпеки. "Глобальний звіт про пенсійний стан 2025" від компанії Global Citizen Solutions визначив найкращі країни світу для життя пенсіонерів.

Найкращі країни для життя пенсіонерів. Фото з відкритих джерел

Дослідження Global Citizen Solutions охопило 44 країни на різних континентах. Експерти оцінювали їх за якістю життя, доступністю медицини, рівнем безпеки, легкістю переїзду та податковими умовами. Як зазначає провідна дослідниця проєкту докторка Лаура Мадрид міграція після виходу на пенсію стає звичним явищем.

"Все більше людей шукають не лише спокій, а й якість життя, стабільність та доступність", — каже Мадрид.

Найкращі країни для життя пенсіонерів у 2025 році

5. Австрія — 87,92 бала

Австрія стала прикладом стабільної європейської держави з високими стандартами медицини, чистим довкіллям і надійною інфраструктурою. Однак тутешня вартість життя досить висока, тому країна більше підходить для пенсіонерів із більшими заощадженнями.

4. Уругвай — 88,05 бала

Уругвай став єдиною південноамериканською країною у топ-5. Уругвай приваблює низькою вартістю життя, щедрими податковими пільгами та можливістю швидко отримати постійне місце проживання. Серед мінусів може стати мовний бар’єр, адже офіційною мовою в країні є іспанська.

3. Іспанія — 88,52 бала

Тепло, сонце і море стануть ідеальною формулою для безтурботної пенсії. Крім того, Іспанія пропонує чудову медицину, високий рівень безпеки та дружнє суспільство. Єдиний недолік Іспанії може стати складна податкова система, яка відрізняється залежно від регіону, тому варто вивчити її перед переїздом.

2. Маврикій — 89,7 бала

Тропічний рай з розвиненою інфраструктурою, простими податковими правилами та якісною медициною. Маврикій приваблює чистими пляжами, м’яким кліматом і можливістю швидко отримати резидентство. Основні мінуси життя на пенсії на Маврикії — це висока вологість та ціни на імпортні товари.

1. Португалія — 92,6 бала

Португалія вже кілька років поспіль очолює рейтинги найкращих країн для пенсіонерів. Вона пропонує високу якість життя, доступні ціни, теплий клімат та доброзичливе ставлення до іноземців. Система охорони здоров’я вважається однією з найкращих у Європі, а податкові пільги для пенсіонерів роблять країну фінансово привабливою.

