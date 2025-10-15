5 лучших стран для жизни пенсионеров

Жизнь после ухода на пенсию все чаще ассоциируется не с отдыхом дома, а с возможностью начать новую страницу в другой стране. Многие пожилые люди решают эмигрировать в поисках мягкого климата, более низких затрат или большей безопасности. "Глобальный отчет о пенсионном состоянии 2025 года" от компании Global Citizen Solutions определил лучшие страны мира для жизни пенсионеров.

Лучшие страны для жизни пенсионеров. Фото из открытых источников

Исследование Global Citizen Solutions охватило 44 страны на разных континентах. Эксперты оценивали их по качеству жизни, доступности медицины, уровню безопасности, легкости переезда и налоговым условиям. Как отмечает ведущая исследовательница проекта доктор Лаура Мадрид, миграция после выхода на пенсию становится привычным явлением.

"Все больше людей ищут не только спокойствие, но качество жизни, стабильность и доступность", — говорит Мадрид.

Лучшие страны для жизни пенсионеров в 2025 году

5. Австрия – 87,92 балла

Австрия стала примером стабильного европейского государства с высокими стандартами медицины, чистой окружающей средой и надежной инфраструктурой. Однако здешняя стоимость жизни достаточно высока, поэтому страна больше подходит для пенсионеров с большими сбережениями.

4. Уругвай – 88,05 балла

Уругвай стал единственной американской страной в топ-5. Уругвай привлекает низкой стоимостью жизни, обильными налоговыми льготами и возможностью быстро получить постоянное место жительства. Среди минусов может стать языковой барьер, ведь официальным языком в стране является испанский.

3. Испания – 88,52 балла

Тепло, солнце и море станут безупречной формулой для беззаботной пенсии. Кроме того, Испания предлагает отличную медицину, высокий уровень безопасности и дружеское общество. Единственный недостаток Испании может стать сложная налоговая система, отличающаяся в зависимости от региона, поэтому следует изучить ее перед переездом.

2. Маврикий – 89,7 балла

Тропический рай с развитой инфраструктурой, простыми налоговыми правилами и качественной медициной. Маврикий привлекает чистыми пляжами, мягким климатом и возможностью быстро получить резидентство. Основные минусы жизни на пенсии на Маврикии – это высокая влажность и цены на импортные товары.

1. Португалия – 92,6 балла

Португалия уже несколько лет возглавляет рейтинги лучших стран для пенсионеров. Она предлагает высокое качество жизни, доступные цены, теплый климат и дружелюбное отношение к иностранцам. Система здравоохранения считается одной из самых лучших в Европе, а налоговые льготы для пенсионеров делают страну финансово привлекательной.

