"Країна всередині міста": мандрівник показав найдивніше місце Європи з кумедними законами

Мандрівник з Африки став героєм соцмереж після поїздки до Литви, де відкрив для себе самопроголошену “Республіку Ужупіс”. Район у центрі Вільнюса він назвав однією з найдивніших і водночас найцікавіших місць, які відвідував у Європі.

Африканський мандрівник відвідав Ужупіс. Фото з відкритих джерел

Тіктокер Jojotravelsss опублікував відео, у якому показав квартал Ужупіс та його знамениту конституцію, викарбувану на стінах різними мовами світу. Саме ці правила і зробили район популярним серед туристів.

"Ви коли-небудь уявляли собі країну, розташовану посеред міста? Виявляється, це найщасливіше місце, де ви можете бути. А згідно з конституцією, ви маєте бути щасливі саме там. Я за мить покажу вам, про що говорю. Це Ужупіс", – каже Джоджо.

Африканський мандрівник зачитав частину пунктів конституції Ужупіса: Кожен має право жити на пагорбі біля річки; Кожен має право на гарячу воду; Кожен має право померти, але це не обов’язок; Кожен має право помилятися, бути унікальним, любити.

Джоджо одразу додав, що країна проголосила незалежність у День сміху 1 квітня і це подвійний доказ того, що держава не справжня. Мандрівник запитав своїх глядачів, чи хотіли б вони жити в такому місці та додав, що "сумно лише те, що тут досі діє литовське законодавство".

Що таке Ужупіс

Ужупіс — це історичний район Вільнюса, який у 1997 році місцеві художники символічно проголосили незалежною республікою. Відтоді він став творчим осередком з власним президентом, прапором, святами та валютою. Район можна порівняти з Монмартром у Парижі або Андріївським узвозом у Києві. Тут працюють художні галереї, майстерні, кав’ярні та культурні простори, а вузькі вулиці зберігають атмосферу старого міста.

Конституція Ужупіса українською

Попри символічний статус, Ужупіс став справжнім брендом Литви та однією з найвідоміших європейських мікронацій. У 2014 році, як жест солідарності з Україною, тут також відкрили дошку з конституцією українською мовою.

