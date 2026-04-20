"Страна внутри города": путешественник показал самое удивительное место Европы с забавными законами

Путешественник из Африки стал героем соцсетей после поездки в Литву, где открыл для себя самопровозглашенную "Республику Ужупис". Район в центре Вильнюса он назвал одним из самых удивительных и одновременно интересных мест, которые посещал в Европе.

Африканский путешественник посетил Ужупис. Фото из открытых источников

Тиктокер Jojotravelsss опубликовал видео, в котором показал квартал Ужупис и его знаменитую конституцию, отчеканенную на стенах на разных языках мира. Именно эти правила и сделали район популярным среди туристов.

"Вы когда-нибудь представляли себе страну, расположенную посреди города? Оказывается, это самое счастливое место, где вы можете быть. А согласно конституции, вы должны быть счастливы именно там. Я через мгновение покажу вам, о чем говорю. Это Ужупис", – говорит Джоджо.

Африканский путешественник зачитал часть пунктов Ужуписской конституции: Каждый имеет право жить на холме у реки; Каждый имеет право на горячую воду; Каждый имеет право умереть, но это не обязанность; Каждый имеет право ошибаться, быть уникальным, любить.

Джоджо сразу добавил, что страна провозгласила независимость в День смеха 1 апреля и это двойное доказательство того, что государство не настоящее. Путешественник спросил своих зрителей, хотели бы они жить в таком месте и добавил, что "печально только то, что здесь до сих пор действует литовское законодательство".

Что такое Ужупис

Ужупис – это исторический район Вильнюса, который в 1997 году местные художники символически провозгласили независимой республикой. С тех пор он стал творческим центром с собственным президентом, флагом, праздниками и валютой. Район сравним с Монмартром в Париже или Андреевским спуском в Киеве. Здесь работают художественные галереи, мастерские, кафе и культурные просторы, а узкие улицы сохраняют атмосферу старого города.

Конституция Ужуписа на украинском

Несмотря на символический статус, Ужупис стал настоящим брендом Литвы и одной из самых известных европейских микронаций. В 2014 году как жест солидарности с Украиной здесь также открыли доску с конституцией на украинском языке.

