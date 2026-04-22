Казус у відпустці: мандрівниця залишилася без спідньої білизни під час поїздки

Британська туристка Геббі Морган поскаржилася у соцмережах на незвичну крадіжку під час подорожі Австралією. Жінка розповіла, що невідомі винесли з кемпінгу не лише майно, а й забрали її спідню білизну, залишену сушитися на мотузці.

Туристку в Австралії обікрали та залишили без білизни. Фото: freepik

Інцидент з Геббі Морган стався у австралійському місті Дарвін, де мандрівниця зупинилася в кемпінгу FreeSpirit. За словами британки, вона прокинулася вранці й виявила, що її пограбували.

"Ось як це відбувається в Дарвіні — ми зупиняємося на території кемпінгу, і можна було б подумати, що ваші речі будуть у безпеці, але ми прокинулися, а хтось вкрав наш холодильник з їжею та алкоголем", – розповіла туристка зауважуючи, що це їм завдало збитків приблизно на 400 доларів.

Однак ще більше мандрівницю здивувало, що злодій також вкрав усю її нижню білизну, яка сушилася поруч із наметом. При цьому інші речі залишилися недоторканими.

"Я просто горю від злості. Мало того, ти навіть не можеш залишати свою білизну на мотузці, бо вони вкрали всі мої трусики. Тільки трусики і нічого більше", — говорить мандрівниця вказуючи на незрозумілий вчинок злодіїв.

Геббі додала, що подорожує як бюджетна туристка й важко працює, щоб мати можливість мандрувати. Її історія швидко набрала популярності, а в коментарях багато австралійців заявили, що подібні випадки в Дарвіні не є рідкістю.

"Після 30 років життя в Дарвіні найкраще, що я зробив, це поїхав звідти", — сказав один, а інший додав, що "Звучить нормально для Дарвіна. Усі австралійці це знають, але, на жаль, туристи з рюкзаками — ні. Є певні місця, яких я б уникав, якби подорожував до Австралії". Ще один поділився власною історією: "Я зупинявся в тому парку. Незалежно від того, де ви знаходитесь в Австралії, вам потрібно все прибрати. Особливо вночі, бо це заберуть. Вибачте, що так сталося".

