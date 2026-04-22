Казус в отпуске: путешественница осталась без нижнего белья во время поездки

Slava Kot
Британская туристка Гебби Морган пожаловалась в соцсетях на необычное воровство во время путешествия по Австралии. Женщина рассказала, что неизвестные вынесли из кемпинга не только имущество, но и забрали ее нижнее белье, оставленное сушиться на веревке.
Туристку в Австралии обворовали и оставили без белья. Фото: freepik
Инцидент с Гебби Морган произошел в австралийском городе Дарвин, где путешественница остановилась в кемпинге FreeSpirit. По словам британки, она очнулась утром и обнаружила, что ее ограбили.
Однако еще больше путешественницу удивило, что вор также украл все ее нижнее белье, которое сушилось рядом с палаткой. При этом другие вещи остались нетронутыми.
Гебби добавила, что путешествует как бюджетная туристка и тяжело работает, чтобы иметь возможность путешествовать. Ее история быстро набрала популярность, а в комментариях многие австралийцы заявили, что подобные случаи в Дарвине не являются редкостью.
"После 30 лет жизни в Дарвине лучшее, что я сделал, это уехал оттуда", — сказал один, а другой добавил, что "Звучит нормально для Дарвина. Все австралийцы это знают, но, к сожалению, туристы с рюкзаками — нет. Есть определенные места, которых я бы избегал, если бы путешествовал в Австралию". Еще один поделился собственной историей: "Я останавливался в том парке. Независимо от того, где вы находитесь в Австралии, вам нужно все убрать. Особенно ночью, потому что это заберут. Извините, что так произошло".
