Казус в отпуске: путешественница осталась без нижнего белья во время поездки

Британская туристка Гебби Морган пожаловалась в соцсетях на необычное воровство во время путешествия по Австралии. Женщина рассказала, что неизвестные вынесли из кемпинга не только имущество, но и забрали ее нижнее белье, оставленное сушиться на веревке.

Туристку в Австралии обворовали и оставили без белья. Фото: freepik

Инцидент с Гебби Морган произошел в австралийском городе Дарвин, где путешественница остановилась в кемпинге FreeSpirit. По словам британки, она очнулась утром и обнаружила, что ее ограбили.

"Вот как это происходит в Дарвине – мы останавливаемся на территории кемпинга, и можно было бы подумать, что ваши вещи будут в безопасности, но мы проснулись, а кто-то украл наш холодильник с едой и алкоголем", – рассказала туристка, отмечая, что это им нанесло убытки примерно на 400 долларов.

Однако еще больше путешественницу удивило, что вор также украл все ее нижнее белье, которое сушилось рядом с палаткой. При этом другие вещи остались нетронутыми.

"Я просто горю от злости. Мало того, ты даже не можешь оставлять свое белье на веревке, потому что они украли все мои трусики. Только трусики и ничего больше", — говорит путешественница указывая на непонятный поступок воров.

Гебби добавила, что путешествует как бюджетная туристка и тяжело работает, чтобы иметь возможность путешествовать. Ее история быстро набрала популярность, а в комментариях многие австралийцы заявили, что подобные случаи в Дарвине не являются редкостью.

"После 30 лет жизни в Дарвине лучшее, что я сделал, это уехал оттуда", — сказал один, а другой добавил, что "Звучит нормально для Дарвина. Все австралийцы это знают, но, к сожалению, туристы с рюкзаками — нет. Есть определенные места, которых я бы избегал, если бы путешествовал в Австралию". Еще один поделился собственной историей: "Я останавливался в том парке. Независимо от того, где вы находитесь в Австралии, вам нужно все убрать. Особенно ночью, потому что это заберут. Извините, что так произошло".

