Идеальный остров без толпы: его назвали лучшим местом отдыха (ФОТО)

Пока популярные греческие острова Санторини, Миконос или Крит продолжают страдать от массового туризма, путешественники все чаще ищут альтернативу. Одной из них стал Сифнос – это небольшой остров архипелага Киклады, который таблоид The Sun называл "идеальным местом для бегства от толпы" в 2026 году.

Остров Сифнос. Фото: Pexels

Расположенный примерно в 130 километрах от Афин, Сифнос остается относительно спокойным даже в высокий сезон. Именно это вместе с аутентичной атмосферой и умеренными ценами сделало его новым фаворитом среди европейских туристов.

Главным центром острова является Аполлония. Это белый кикладский городок с узкими пешеходными улочками, где вместо шумных баров можно найти небольшие кафе и семейные лавки. Особой популярностью пользуется улица Стено, которую часто описывают как "лабиринт вкуса и покоя".

Еще одна локация острова – это Кастро. Бывшая столица острова с историей, достигающей трех тысяч лет. Это полностью пешеходное поселение с белыми домами, спускающимися террасами к морю. Рядом находится знаменитая церковь Семи Мучеников, которая стала одним из самых фотографируемых мест в регионе.

Один из туристов, недавно посетивший остров, описал впечатления как "почти нереальные". По его словам, здесь прозрачное море, пустые пляжи и ощущение, что весь остров принадлежит только тебе.

Сифнос привлекает не только атмосферу, но и цену. Перелет и паром из Афин и обратно может обойтись примерно в 80-85 евро. В то же время на острове работают бутик-гостиница уровня 4-5 звезд, где пятидневный отдых стоит в среднем 210-215 евро. Несмотря на относительную неизвестность, инфраструктура острова хорошо развита, а местные рестораны славятся кухней, сочетающей морепродукты, травы и традиционные кикладские рецепты.

