Гора, на яку ніхто ніколи не підіймався: чому вона досі залишається непідкореною (ФОТО)

У світі, де майже кожну вершину вже відзначено прапором альпіністів, існує гора, яка й досі залишається недоторканною. Йдеться про одну з найзагадковіших і найсвятіших вершин планети, що височіє в західному Тибеті на території Китаю — гору Кайлас.

Гора Кайлас. Фото з відкритих джерел

Гора Кайлас розташована в гірській системі Трансгімалаїв, у віддаленому регіоні Нгарі Тибетського автономного району. Її висота, за різними оцінками, становить від 6638 до понад 6700 метрів над рівнем моря. Однак на відміну від найвищих вершин світу, зокрема гори Еверест, Кайлас ніколи не був підкорений альпіністами.

Головна причина такої унікальності в релігійному значені гори. Для індуїстів Кайлас є обителлю бога Шиви, а для буддистів священною горою, пов’язаною з Буддою. Крім того, гора також має особливе значення в джайнізмі та релігії бон. Усі ці традиції сходяться на тому, що підйом на вершину вважається святотатством. Натомість паломники здійснюють ритуальну кору — це обхід гори пішки, що символізує духовне очищення, однак без вилазки на вершину.

Гора Кайлас у Тибеті. Південний схил

Попри теоретичну можливість сходження з огляду на сучасне альпіністське спорядження, практичні спроби так і не відбулися. У 1985 році легендарний альпініст Райнгольд Месснер отримав дозвіл від китайської влади, але добровільно відмовився, заявивши, що підкорення Кайласа означало б "підкорення віри мільйонів людей".

Гора Кайлас під час заходу сонця

Остаточну крапку у спробах сходження на Кайлас було поставлено у 2001 році. Тоді іспанська експедиція попросила дозволу на сходження на гору, однак після протестів паломників, міжнародних організацій та релігійних лідерів китайська влада офіційно заборонила будь-які сходження на Кайлас. Відтоді гора має не лише духовний, а й правовий статус недоторканної.

Сьогодні гора Кайлас залишається однією з небагатьох гір у світі, які так і не були підкорені людьми.

