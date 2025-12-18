Гора, на которую никто никогда не поднимался: почему она до сих пор остается непокоренной (ФОТО)

В мире, где почти каждая вершина уже отмечена флагом альпинистов, существует гора, которая до сих пор остается неприкосновенной. Речь идет об одной из самых загадочных и святых вершин планеты, возвышающейся в западном Тибете на территории Китая — горе Кайлас.

Гора Кайлас. Фото из открытых источников

Гора Кайлас расположена в горной системе Трансгималаев, в отдаленном регионе Нгари автономного района Тибета. Ее высота, по разным оценкам, составляет от 6638 до более 6700 метров над уровнем моря. Однако в отличие от самых высоких вершин мира, в частности горы Эверест, Кайлас никогда не был покорен альпинистами.

Главная причина такой уникальности в религиозном смысле горы. Для индуистов Кайлас является обителью бога Шивы, а для буддистов священной горой, связанной с Буддой. Кроме того, гора имеет особое значение в джайнизме и религии бон. Все эти традиции сходятся в том, что подъем на вершину считается святотатством. Паломники совершают ритуальную кору — это обход горы пешком, что символизирует духовное очищение, однако без вылазки на вершину.

Гора Кайлас в Тибете. Южный склон

Несмотря на теоретическую возможность восхождения с учетом современного альпинистского снаряжения, практические попытки так и не состоялись. В 1985 году легендарный альпинист Райнгольд Месснер получил разрешение от китайских властей, но добровольно отказался, заявив, что покорение Кайлас означало бы "покорение веры миллионов людей".

Гора Кайлас во время заката

Окончательная точка в попытках восхождения на Кайлас была поставлена в 2001 году. Тогда испанская экспедиция попросила разрешения на восхождение, однако после протестов паломников, международных организаций и религиозных лидеров китайские власти официально запретили любые восхождения на Кайлас. С тех пор у горы не только духовный, но и правовой статус неприкосновенной.

Сегодня гора Кайлас остается одной из немногих гор в мире, так и не покоренных людьми.

