Это самый густонаселенный город в мире: в нем живет больше людей, чем в Украине

ООН назвала Джакарту самым густонаселенным городом мира с населением 42 млн человек.

1 февраля 2026, 17:10
Slava Kot

Столица Индонезии Джакарта возглавила рейтинг самых густонаселенных городов мира, опередив многолетнего лидера Токио. Об этом говорится в новом отчете ООН World Urbanization Prospects 2025 ("Перспективы мировой урбанизации 2025"). По обновленным подсчетам, в Джакарте сейчас проживает около 42 миллионов человек, что больше, чем все население Украины по современным оценкам.

Смена лидера в рейтинге крупнейших городов по населению связана не только с демографическим ростом, но и с новой методологией подсчета. В ООН объясняют, что усовершенствованные критерии более точно учитывают границы мегаполисов, интегрируя городские, пригородные и плотно заселенные агломерации. По этим подходам Джакарта фактически могла стать наиболее населенной еще в 2010 году, однако раньше это не фиксировалось из-за разных национальных определений "города".

Отчет также иллюстрирует глобальный тренд, с 1950 года городское население мира выросло более чем вдвое. Сегодня в городах живет почти половина из 8,2 млрд человек на планете. Количество мегаполисов с населением более 10 млн возросло с восьми в 1975 году до 33 в 2025 году.

10 городов с самым большим населением в мире:

  • 1. Джакарта (Индонезия) – 42 млн человек
  • 2. Дакка (Бангладеш) – 37 млн человек
  • 3. Токио (Япония) – 33 млн человек
  • 4. Нью-Дели (Индия) – 30 млн человек
  • 5. Шанхай (Китай) – 30 млн человек
  • 6. Гуанчжоу (Китай) – 28 млн человек
  • 7. Каир (Египет) – 26 млн человек
  • 8. Манила (Филиппины) – 25 млн человек
  • 9. Калькутта (Индия) – 23 млн человек
  • 10. Сеул (Корея) – 22 млн человек

Примечательно, что девять из десяти крупнейших мегаполисов мира расположены в Азии, а единственным исключением стал Каир, расположенный в Африке.

Отметим, что в Киеве сейчас проживает около 3,7 млн человек, что в 11 раз меньше, чем в Джакарте. Кроме того, в столице Индонезии живет больше людей, чем в Украине, население которой на 2026 год по разным оценкам составляет около 30-35 млн человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 20 лучших городах для богачей.

Также "Комментарии" писали, что назван лучший город для работы.



