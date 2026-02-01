Это самый густонаселенный город в мире: в нем живет больше людей, чем в Украине

Рубрики
Slava Kot
Столица Индонезии Джакарта возглавила рейтинг самых густонаселенных городов мира, опередив многолетнего лидера Токио. Об этом говорится в новом отчете ООН World Urbanization Prospects 2025 ("Перспективы мировой урбанизации 2025"). По обновленным подсчетам, в Джакарте сейчас проживает около 42 миллионов человек, что больше, чем все население Украины по современным оценкам.
Джакарта. Фото из открытых источников
Смена лидера в рейтинге крупнейших городов по населению связана не только с демографическим ростом, но и с новой методологией подсчета. В ООН объясняют, что усовершенствованные критерии более точно учитывают границы мегаполисов, интегрируя городские, пригородные и плотно заселенные агломерации. По этим подходам Джакарта фактически могла стать наиболее населенной еще в 2010 году, однако раньше это не фиксировалось из-за разных национальных определений "города".
Отчет также иллюстрирует глобальный тренд, с 1950 года городское население мира выросло более чем вдвое. Сегодня в городах живет почти половина из 8,2 млрд человек на планете. Количество мегаполисов с населением более 10 млн возросло с восьми в 1975 году до 33 в 2025 году.
10 городов с самым большим населением в мире:
Примечательно, что девять из десяти крупнейших мегаполисов мира расположены в Азии, а единственным исключением стал Каир, расположенный в Африке.
Отметим, что в Киеве сейчас проживает около 3,7 млн человек, что в 11 раз меньше, чем в Джакарте. Кроме того, в столице Индонезии живет больше людей, чем в Украине, население которой на 2026 год по разным оценкам составляет около 30-35 млн человек.
