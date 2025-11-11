Этот город стал новой столицей OnlyFans: он имеет темную сторону

Дубай стремительно превращается в новую мировую "столицу OnlyFans". Несмотря на строгие законы шариата, запрещение порнографии и официальный контроль за моралью, сотни создателей контента для взрослых переезжают туда из Европы, США и других стран. Причиной переезда стали не роскошь или пляжи, а налоги, точнее их отсутствие.

Украинская модель OnlyFans Мария Ковальчук в Дубае

Одной из самых известных "звезд OnlyFans" в Дубае стала британка Элль Брук. 27-летняя бывшая студентка юридического факультета, покинула университет ради карьеры в интернете. Сегодня она имеет более 2 миллионов подписчиков в TikTok и Instagram и, по собственным словам, зарабатывает более миллиона долларов в месяц.

Ее ленты в соцсетях наполнены кадрами роскошной жизни, где рестораны, яхты, путешествия и новенький Bentley стоимостью более 250 тысяч долларов. За этими кадрами стоит четкий расчет, ведь произошел переезд в страну, где не нужно платить подоходный налог.

"Я приехала сюда из-за налоговых обязательств", – откровенно говорит модель OnlyFans.

После того, как британская налоговая служба начала массово преследовать создателей OnlyFans за уклонение от уплаты налогов, десятки из них переехали в Объединенные Арабские Эмираты. По оценкам агентств, сейчас там проживает каждый четвертый британский создатель контента для взрослых.

Дубай стал привлекательной налоговой гаванью с нулевым налогом на доходы физических лиц и упрощенной системой регистрации бизнеса. Большинство инфлюэнсеров оформляют компании в ОАЭ, получают "золотую визу для инфлюэнсеров" и легально живут там годами.

Эту "инфлюэнсерскую амнистию" официально продвигает шейх Мухаммед бин Рашид. Программа предусматривает привлечение 10 000 создателей контента, которые должны рекламировать Дубай как глобальный центр креативной экономики.

Однако в этом блестящем фасаде очевидна ирония. В стране, где по закону запрещены поцелуи на публике, гомосексуальность и даже эротические сцены в фильмах, тысячи женщин создают контент OnlyFans за закрытыми дверями роскошных апартаментов.

Секс-индустрия в Дубае открыта, но в то же время скрыта. По неофициальным оценкам, в городе работает до 80 тысяч проституток, преимущественно мигранток. Для 4-миллионного мегаполиса, где 70% населения составляют мужчины, это означает одну секс-работницу на каждые 35 мужчин. Местные власти вроде бы закрывают глаза, если создатели не афишируют свою деятельность.

"Пока вы будете держать голову внизу и не ссоритесь с властями, они фактически будут закрывать на это глаза. А ограничения становятся все более мягкими", — объясняет один из британских менеджеров агентства Rebel, работающий с десятками моделей.

В то же время, нарушение правил страны может стоить свободы. Организация Detained in Dubai предупреждает, что любой интимный контент может быть расценен как нарушение законов о киберпреступности или "клевете", а наказание будет означать большой штраф, заключение или даже хуже.

В этом году украинская модель OnlyFans Мария Ковальчук выжила после падения с многоэтажки. По официальной версии произошел "несчастный случай". Однако девушка утверждает, что убегала от нападавших после "закрытой вечеринки" с состоятельными мужчинами.

Мария Ковальчук. Фото: instagram.com/ae3marylu

Подобные инциденты случались и с другими женщинами. К примеру, BBC, исследовала дело угандийской модели Моник Карунги, которая в мае 2022 года выпала из окна квартиры на фоне слухов о том, что она посетила секс-вечеринку с состоятельными мужчинами.

Дубай продает миру образ "города мечты", но для многих создателей OnlyFans он превращается в золотую клетку. Здесь можно заработать миллионы, если придерживаться молчания. Однако стоит одному видео попасть не туда, и за блеском вилл и суперкаров может начаться совсем другая темная реальность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярная модель получила вечный бан на OnlyFans.

Также "Комментарии" писали, что украинская модель OnlyFans обратилась к Зеленскому.