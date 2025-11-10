logo

Родители призывают вычеркнуть эту страну из списка для путешествий после смерти их дочерей

Две австралийки погибли после употребления алкоголя с метанолом в Лаосе. Их родители призывают путешественников осторожничать и не посещать страну.

10 ноября 2025, 23:15
Две 19-летние австралийки Голли Мортон-Боулз и Бьянка Джонс погибли во время путешествия в Лаос после употребления алкоголя. Как впоследствии выяснилось, он содержал смертельную дозу метанола. Их семьи теперь обращаются к туристам во всем мире с призывом быть осторожными или вообще лучше вычеркнуть Лаос из списка стран для отдыха.

Голли и Бьянка отдыхали в популярном среди путешественников городе Ванг Вьенге и остановились в хостеле Nana Backpackers. По словам следователей, они употребили напиток, казавшийся обычным алкоголем, однако был смешанный с метанолом.

Метанол – это ядовитый спирт, используемый в производстве топлива, растворителей и антифриза. Даже в небольших дозах он может вызвать тяжелое отравление, слепоту или смерть. По данным правительственной инициативы Travel Aware, первые симптомы отравления метанолом проявляются через тошноту, головокружение и утрату координации, что часто похоже на обычное опьянение, поэтому люди не осознают опасности.

После употребления напитка девушек госпитализировали в тяжелом состоянии и подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких, но спасти их не удалось. В последующие дни в том же хостеле умерли еще четверо туристов из Британии, Дании и США.

Родители погибших девушек выступили с резкой критикой властей Лаоса. Они заявили, что правительство страны "коррумпировано и беспомощно", а расследование смерти их дочерей фактически остановлено. Как следствие, родители погибших девушек призывают избегать поездки в Лаос.

"Мы надеемся, что австралийцы вычеркнут эту страну из своего списка желаний, ваша жизнь там ничего не стоит, и мы видели это своими глазами, как и другие семьи, пострадавшие от этой трагедии", — сказали родители Голли Шон Боулз и Саманта Мортон.

Родители Бьянки Джонс также выразили разочарование из-за ситуации в Лаосе.

"Ни один человек или организация до сих пор не были привлечены к ответственности. Смерти наших дочерей могут быть просто забыты", — указывают они.

Премьер-министр австралийского штата Виктория Джасинта Аллан заявила, что разделяет боль семей и считает ситуацию "глубоко несправедливой". По ее словам, после официального расследования в Лаосе "никаких реальных изменений не произошло".

Полиция Лаоса сообщила о задержании нескольких человек в связи со смертями туристов, однако подробности дела не раскрывает. Между тем путешественников призывают быть крайне осторожными с местным алкоголем в странах Юго-Восточной Азии, где контроль за его производством часто минимальный.

Также "Комментарии" писали, что путешественники назвали самые плохие страны для посещений.



