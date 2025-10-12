Баскетболісту загрожує смертна кара через "дурну помилку" в Індонезії

Американському баскетболісту Джарреду Шоу, який виступав за чемпіона Індонезійської баскетбольної ліги "Правіра Бандунг", може загрожувати смертна кара. Причиною стало те, що під час обшуку в його квартирі місцева поліція виявила жувальні цукерки з канабісом на суму близько 400 доларів.

Баскетболіст Джарред Шоу. Фото з відкритих джерел

35-річний Джарред Шоу перебуває під вартою вже понад п’ять місяців. За словами спортсмена, він не мав на меті порушувати закон і використовував канабіс виключно з медичних причин.

"Я використовую канабіс як ліки. У мене запальне захворювання — хвороба Крона, яка невиліковне. Жодні препарати не допомагають мені, окрім канабісу", — розповів баскетболіст.

За його словами, він живе в Таїланді під час міжсезоння, де канабіс легалізовано. Коли ж повертався до Індонезії, вирішив узяти із собою 132 жувальні цукерки, не усвідомлюючи суворості місцевих законів.

"Це була дурна помилка", — сказав Шоу.

Індонезійське законодавство передбачає смертну кару або довічне ув’язнення навіть за невеликі обсяги заборонених речовин. За останні роки десятки іноземців були засуджені до смертної кари або довгих термінів ув’язнення за контрабанду чи зберігання наркотиків.

Після арешту Шоу його контракт із "Правіра Бандунг" було розірвано, а самого баскетболіста довічно відсторонили від участі в лігах країни. Він ділить тісну камеру з десятком інших ув’язнених і досі не отримав дату судового засідання. Шоу зауважує, що "через якісь їстівні цукерки може провести решту життя у в’язниці".

Міжнародна організація The Last Prisoner Project (LPP), яка бореться за звільнення людей, ув’язнених за злочини, пов’язані з канабісом, уже втрутилася у справу.

"Випадок Джарреда не поодинокий. У всьому світі люди отримують надзвичайно суворі вироки за ненасильницькі злочини, що не становлять загрози суспільству. Це суперечить міжнародним стандартам прав людини", — сказала директорка з адвокації організації Стефані Шепард.

Попри складну ситуацію, Шоу сподівається, що йому вдасться довести відсутність злого наміру та повернутися до баскетболу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на Балі українку хочуть засудити до смертної кари.

Також "Коментарі" писали, що російському туристу в Індонезії загрожує смертна кара через розстріл.