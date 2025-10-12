Баскетболисту грозит смертная казнь из-за "глупой ошибки" в Индонезии

Американскому баскетболисту Джарреду Шоу, выступавшему за чемпиона Индонезийской баскетбольной лиги "Правира Бандунг", может грозить смертная казнь. Причиной стало то, что во время обыска в его квартире местная полиция обнаружила жевательные конфеты с каннабисом на сумму около 400 долларов.

Баскетболист Джарред Шоу. Фото из открытых источников

35-летний Джарред Шоу находится под стражей уже более пяти месяцев. По словам спортсмена, он не преследовал цель нарушать закон и использовал каннабис исключительно по медицинским причинам.

"Я использую каннабис как лекарство. У меня воспалительное заболевание — болезнь Крона, которая неизлечима. Никакие препараты не помогают мне, кроме каннабиса", — рассказал баскетболист.

По его словам, он живет в Таиланде во время межсезонья, где каннабис легализован. Когда же возвращался в Индонезию, решил взять с собой жевательные конфеты, не осознавая строгости местных законов.

"Это была глупая ошибка", – сказал Шоу.

Индонезийское законодательство предусматривает смертную казнь или пожизненное заключение даже за небольшие объемы запрещенных веществ. За последние годы десятки иностранцев были приговорены к смертной казни или долгим срокам заключения за контрабанду или хранение наркотиков.

После ареста Шоу его контракт с "Правира Бандунг" был расторгнут, а сам баскетболист пожизненно отстранен от участия в лигах страны. Он делит тесную камеру с десятком других заключенных и до сих пор не получил дату судебного заседания. Шоу отмечает, что "через какие-то съедобные конфеты может провести остальную жизнь в тюрьме".

Международная организация The Last Prisoner Project (LPP), борющаяся за освобождение людей, заключенных за преступления, связанные с каннабисом, уже вмешалась в дело.

"Случай Джарреда не одинок. Во всем мире люди получают чрезвычайно суровые приговоры за ненасильственные преступления, не представляющие угрозы обществу. Это противоречит международным стандартам прав человека", — сказала директор по адвокации организации Стефани Шепард.

Несмотря на сложную ситуацию, Шоу надеется, что ему удастся доказать отсутствие злого умысла и вернуться в баскетбол.

