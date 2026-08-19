"Зомбі-Анджеліна Джолі" обдурила інтернет: як насправді виглядає Сахар Табар (ФОТО)

Іранка Сахар Табар стала світовою інтернет-сенсацією у 2017 році після публікації фотографій, на яких її обличчя виглядало надзвичайно худим і неприродно зміненим. Користувачі соцмереж швидко охрестили її "зомбі-Анджеліною Джолі" та припустиди, що жінка зробила десятки пластичних операцій заради схожості з голлівудською акторкою. Однак згодом з'ясувалося, що вірусний образ значною мірою був результатом комп'ютерного редагування фотографій.

"Зомбі-Анджеліна Джолі". Фото з відкритих джерел

Сахар Табар пояснювала, що навмисно змінювала свою зовнішність на знімках за допомогою цифрових ефектів. За її словами, це було не прагненням стати схожою на Анджеліну Джолі, а способом самовираження.

"Коли я публікую фотографію, я роблю своє обличчя веселішим і кумеднішим. Це форма самовираження, свого роду мистецтво", — пояснила Табар.

Попри численні новини в ЗМІ про нібито понад 50 пластичних операцій, пізніше стало відомо, що Табар перенесла значно меншу кількість процедур. Серед них була ринопластика, ліпосакція та ін'єкції філерів у губи. Крім того, ці процедури проводилися вже після того, як вона стала відомо.

Сахар Табар

Сахар Табар на іранському телебаченні

Справжню зовнішність жінка продемонструвала під час появи на іранському державному медіаканалі Rokna. Її вигляд суттєво відрізнявся від образу з фотографій, які свого часу облетіли світ. В ефірі Табар прямо пояснила, що зображення в Instagram були створені за допомогою цифрових ефектів. Вона також зізналася, що прагнула популярності ще з дитинства.

"Кіберпростір був легким шляхом. Це було набагато легше, ніж стати акторкою", — сказала Табар.

Через роки після світової популярності Табар заявила, що не планує повертатися до соціальних мереж зі своїми відредагованими фотографіями.

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