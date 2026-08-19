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"Зомбі-Анджеліна Джолі" обдурила інтернет: як насправді виглядає Сахар Табар (ФОТО)

Сахар Табар стала відомою як "зомбі-Анджеліна Джолі". Іранка показала справжнє обличчя та розповіла, як створювала вірусні фото.

19 серпня 2026, 19:05
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Slava Kot

Іранка Сахар Табар стала світовою інтернет-сенсацією у 2017 році після публікації фотографій, на яких її обличчя виглядало надзвичайно худим і неприродно зміненим. Користувачі соцмереж швидко охрестили її "зомбі-Анджеліною Джолі" та припустиди, що жінка зробила десятки пластичних операцій заради схожості з голлівудською акторкою. Однак згодом з'ясувалося, що вірусний образ значною мірою був результатом комп'ютерного редагування фотографій.

"Зомбі-Анджеліна Джолі" обдурила інтернет: як насправді виглядає Сахар Табар (ФОТО)

"Зомбі-Анджеліна Джолі". Фото з відкритих джерел

Сахар Табар пояснювала, що навмисно змінювала свою зовнішність на знімках за допомогою цифрових ефектів. За її словами, це було не прагненням стати схожою на Анджеліну Джолі, а способом самовираження.

"Коли я публікую фотографію, я роблю своє обличчя веселішим і кумеднішим. Це форма самовираження, свого роду мистецтво",  — пояснила Табар.

Попри численні новини в ЗМІ про нібито понад 50 пластичних операцій, пізніше стало відомо, що Табар перенесла значно меншу кількість процедур. Серед них була ринопластика, ліпосакція та ін'єкції філерів у губи. Крім того, ці процедури проводилися вже після того, як вона стала відомо.

”Зомбі-Анджеліна Джолі” обдурила інтернет: як насправді виглядає Сахар Табар (ФОТО) - фото 2

Сахар Табар

”Зомбі-Анджеліна Джолі” обдурила інтернет: як насправді виглядає Сахар Табар (ФОТО) - фото 2

Сахар Табар на іранському телебаченні

Справжню зовнішність жінка продемонструвала під час появи на іранському державному медіаканалі Rokna. Її вигляд суттєво відрізнявся від образу з фотографій, які свого часу облетіли світ. В ефірі Табар прямо пояснила, що зображення в Instagram були створені за допомогою цифрових ефектів. Вона також зізналася, що прагнула популярності ще з дитинства.

"Кіберпростір був легким шляхом. Це було набагато легше, ніж стати акторкою", — сказала Табар.

Через роки після світової популярності Табар заявила, що не планує повертатися до соціальних мереж зі своїми відредагованими фотографіями.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що відома блогерка і фанатка Трампа виявилася хлопцем з Індії.

Також "Коментарі" писали, що Анджеліна Джолі налякала шанувальників своєю завнішністю.



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