"Зомби-Анджелина Джоли" обманула интернет: как на самом деле выглядит Сахар Табар (ФОТО)

Иранка Сахар Табар стала мировой интернет-сенсацией в 2017 году после публикации фотографий, на которых ее лицо выглядело очень худым и неестественно измененным. Пользователи соцсетей быстро окрестили ее "Зомби-Анджелиной Джоли" и предположения, что женщина сделала десятки пластических операций ради сходства с голливудской актрисой. Однако впоследствии выяснилось, что вирусный образ был в значительной степени результатом компьютерного редактирования фотографий.

"Зомби-Анджелина Джоли". Фото из открытых источников

Сахар Табар объясняла, что намеренно меняла свой облик на снимках с помощью цифровых эффектов. По ее словам, это было не стремлением стать похожей на Анджелину Джоли, а способом самовыражения.

"Когда я публикую фотографию, я делаю свое лицо более веселым и смешным. Это форма самовыражения, своего рода искусство", — объяснила Табар.

Несмотря на многочисленные новости в СМИ о якобы более 50 пластических операциях, позже стало известно, что Табар перенесла значительно меньшее количество процедур. Среди них была ринопластика, липосакция и инъекции филеров в губы. Кроме того, эти процедуры проводились уже после того, как оно стало известно.

Сахар Табор

Сахар Табар на иранском телевидении

Настоящий облик женщина продемонстрировала во время появления на иранском государственном медиаканале Rokna. Ее вид существенно отличался от образа из фотографий, в свое время облевших мир. В эфире Табар прямо объяснила, что изображения в Instagram были созданы с помощью цифровых эффектов. Она также призналась, что стремилась к популярности еще с детства.

"Киберпространство было легким путем. Это было гораздо легче, чем стать актрисой", — сказала Табар.

Спустя годы после мировой популярности Табар заявила, что не планирует возвращаться в социальные сети со своими отредактированными фотографиями.

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