Головна Новини Дозвілля стиль і краса Жінка відростила найдовші вії у світі: як вона виглядає (ФОТО)
Жінка відростила найдовші вії у світі: як вона виглядає (ФОТО)

Жінка з Китаю має найдовші вії у світі у понад 20 сантиметрів.

29 березня 2026, 13:10
Slava Kot

Жителька Китаю Ю Цзянься прославилася несподіваним досягненням. Вона має найдовші природні вії у світі. Після перевірки було встановлено, що їхня довжина перевищує 20 сантиметрів. Цей рекорд було офіційно зафіксовано у Книзі рекордів Гіннеса 2016 році, і протягом десяти років його ніхто не зміг перевершити.

Жінка з найдовшими віями у світі. Фото з відкритих джерел

За даними представників Книги рекордів Гіннеса, найдовша вія на лівій верхній повіці жінки сягає 20,5 сантиметра. Вії китаянки продовжують рости, що в перспективі робить її рекорд ще більшим.

Ю Цзянься розповіла, що вперше помітила незвичайну зміну у 2015 році. Тоді її вії почали швидко подовжуватися. Спершу жінка занепокоїлася і звернулася до лікарів, припускаючи, що це може бути ознакою захворювання. Однак медики не виявили жодних генетичних чи фізіологічних порушень.

Жінка з найдовшими віями у світі

За словами рекордсменки, у її родині ніхто не має подібної особливості, тому пояснити феномен науково досі не вдалося. Сама жінка переконана, що її незвичайний дар має духовне походження. Вона розповідає, що понад 480 днів провела у горах у духовній самотності, і саме після цього почали з’являтися надзвичайно довгі вії.

Попри те, що зовні такі вії можуть здаватися незручними, Ю Цзянься запевняє, що вони не заважають їй у повсякденному житті. За словами китаянки, вона без проблем умивається, веде звичний спосіб життя і майже не користується косметикою.

У більшості людей довжина вій становить 8-12 міліметрів. Втрачені вії зазвичай відростають протягом 6-12 тижнів, що є природним циклом росту волосся. Однак у Ю Цзянься вії не випадають, а продовжують рости.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про найдовший язик у світі.

Також "Коментарі" писали про найдивніші світові рекорди.



Джерело: https://www.guinnessworldrecords.com/news/2021/6/woman-with-the-worlds-longest-eyelash-breaks-own-record-663474
