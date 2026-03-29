Женщина отрастила самые длинные ресницы в мире: как она выглядит (ФОТО)

Жительница Китая Ю Цзянься прославилась неожиданным достижением. Она имеет самые длинные природные ресницы в мире. После проверки было установлено, что их длина превышает 20 сантиметров. Этот рекорд был официально зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса в 2016 году, и в течение десяти лет его никто не смог превзойти.

Женщина с самыми длинными ресницами в мире.

По данным представителей Книги рекордов Гиннеса, самая длинная ресница на левом верхнем веке женщины достигает 20,5 сантиметра. Ресницы китаянки продолжают расти, что в перспективе делает ее рекорд еще больше.

Ю Цзянься рассказала, что впервые заметила необычное изменение в 2015 году. Тогда ее ресницы начали быстро удлиняться. Сначала женщина забеспокоилась и обратилась к врачам, предполагая, что это может являться признаком заболевания. Однако медики не выявили никаких генетических или физиологических нарушений.

По словам рекордсменки, в ее семье никто не имеет подобной особенности, поэтому объяснить феномен научно до сих пор не удалось. Сама женщина убеждена, что ее необычный дар имеет духовное происхождение. Она рассказывает, что более 480 дней провела в горах в духовном одиночестве, и именно после этого начали появляться очень длинные ресницы.

Несмотря на то, что внешне такие ресницы могут казаться неудобными, Ю Цзянься уверяет, что они не мешают ей в повседневной жизни. По словам китаянки, она без проблем умывается, ведет привычный образ жизни и почти не пользуется косметикой.

У большинства людей длина ресниц составляет 8-12 миллиметров. Утраченные ресницы обычно отрастают в течение 6-12 недель, что является естественным циклом роста волос. Однако у Ю Цзянься ресницы не выпадают, а продолжают расти.

