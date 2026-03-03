З конкурсу краси верблюдів дискваліфікували 20 тварин через ботокс, силікон та пластику

Одразу 20 верблюдів дискваліфікували з національного фестивалю краси в Омані після того, як ветеринари виявили у тварин сліди косметичних процедур. Йдеться про ботокс, філери, силікон і гормональні ін’єкції, які мали "покращити" зовнішній вигляд верблюдів.

Верблюдів дискваліфікували з конкурсу краси через ботокс і силікон. Фото ілюстративне

В Омані відбувся традиційний конкурс краси серед верблюдів, який у країнах Перської затоки вважається важливою частиною бедуїнської культурної спадщини. На змаганнях судді оцінюють тварин за чотирма ключовими критеріями: блискуча шерсть, довга шия, виразна голова з повними губами та правильна форма горба. Усі ці характеристики мають бути природного походження.

Однак, за даними організаторів конкурсу краси серед верблюдів, деякі заводчики намагалися штучно "покращити" зовнішність тварин, щоб отримати призові за перемогу в розмірі кількох десятків мільйонів доларів. Ветеринарні бригади зафіксували ін’єкції ботоксу для розслаблення м’язів морди тварини, філери для збільшення губ, силікон для корекції форми носа та горба, а також гормони для стимуляції м’язового росту. Згідно з правилами, навіть одна така маніпуляція є підставою для негайної дискваліфікації.

Як наслідок з конкурсу краси було дискваліфіковано 20 верблюдів. Організатори стверджують, що жорсткий нагляд необхідний для збереження чесності змагань і стандартів розведення. Інакше культурна традиція ризикує перетворитися на комерційне шоу.

Подібні скандали в арабському світі вже траплялися раніше. У 2021 році на подібному конкурсі краси верблюдів було усунуто понад 40 верблюдів через ботокс та інші втручання.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Саудівська Аравія почне видавати паспорти для верблюдів