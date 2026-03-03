С конкурса красоты верблюдов дисквалифицировали 20 животных из-за ботокса, силикона и пластики

Сразу 20 верблюдов дисквалифицировали с национального фестиваля красоты в Омане после того, как ветеринары обнаружили у животных следы косметических процедур. Речь идет о ботоксе, филерах, силиконе и гормональных инъекциях, которые должны были "улучшить" внешний вид верблюдов.

Верблюдов дисквалифицировали из конкурса красоты через ботокс и силикон. Фото иллюстративное

В Омане прошел традиционный конкурс красоты среди верблюдов, который в странах Персидского залива считается важной частью бедуинского культурного наследия. На соревнованиях судьи оценивают животных по четырем ключевым критериям: блестящая шерсть, длинная шея, выразительная голова с полными губами и правильная форма холма. Все эти характеристики должны быть природного происхождения.

Однако, по данным организаторов конкурса красоты среди верблюдов, некоторые заводчики пытались искусственно "улучшить" внешность животных, чтобы получить призовые за победу в размере нескольких десятков миллионов долларов. Ветеринарные бригады зафиксировали инъекции ботокса для расслабления мышц морды животного, филеры для увеличения губ, силикон для коррекции формы носа и холма, а также гормоны для стимуляции мышечного роста. Согласно правилам даже одна такая манипуляция является основанием для немедленной дисквалификации.

Как следствие из конкурса красоты было дисквалифицировано 20 верблюдов. Организаторы утверждают, что жесткий надзор необходим для сохранения честности соревнований и стандартов разведения. В противном случае культурная традиция рискует превратиться в коммерческое шоу.

Подобные скандалы в арабском мире уже случались раньше. В 2021 году на подобном конкурсе красоты верблюдов было устранено более 40 верблюдов из-за ботокса и других вмешательств.

