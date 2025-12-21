Как выглядит самый сексуальный мужчина в мире, согласно науке

Представления о привлекательности меняются вместе с культурой, но что сегодня считается красивым в мужчинах? Ответ попытались найти исследователи с платформы PlayersTime, проанализировав списки журнала People "Самый сексуальный мужчина" за 2017-2025 годы.

Джонатан Бейли – самый сексуальный мужчина 2025 года по версии People. Фото: Yonhap

В выборку исследователей вошли 50 знаменитостей, среди которых были актеры, спортсмены и музыканты. Аналитики изучали рост, тип телосложения, цвет волос и глаз, наличие бороды, татуировок и семейное положение. Результатом исследования стал портрет современного идеала, сформированный на основе статистики.

Как оказалось, средний рост самого сексуального мужчины составляет от 183 см, с атлетическим, но не чрезмерно мускулистым телосложением. Чаще это темные волосы, карие глаза и аккуратно подстриженная короткая борода.

Черты лица самого красивого мужчины в мире

Также исследование показало, что у самых привлекательных мужчин короткие волосы доминируют на сцене, их имели 54% анализируемых мужчин, тогда как длинные были у 34%, а 10% лысые.

Самый красивый мужчина в мире

Исследователи также проанализировали личную жизнь самых красивых мужчин и обнаружили, что почти половина из них были замужем, а еще четверть находилась в отношениях. По мнению аналитиков, это указывает на стабильность и "надежность", усиливающие привлекательность в восприятии аудитории. Также у более половины мужчин были татуировки.

Как пишут аналитики из PlayersTime, больше всего под эти данные попадают такие звезды, как Джордж Клуни, Джон Кразински, Ашер, Тимоти Шаламе или Джейкоб Элорди. Однако исследователи отмечают, что, несмотря на наблюдаемые закономерности, личный вкус оказывается бесконечно разнообразным, а "идеальный мужчина" существует на пересечении фантазии и статистики.

