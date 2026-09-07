Вчителька перемогла на конкурсі краси "Міс Світу" (ФОТО)

Представниця Домініканської Республіки Джохейррі Мола стала переможницею конкурсу "Міс Світу 2026". Фінал 73-го міжнародного конкурсу краси відбувся 5 вересня у в'єтнамському Нячангу. Україну на змаганнях представляла 18-річна Валерія Лісовська, яка увійшла до топ-20 найкращих учасниць світу та до п'ятірки лідерок Європи.

Конкурс краси "Міс Світу 2026" виграла представниця Домініканської Республіки Джохейррі Мола. Фото: instagram

Цьогоріч за корону "Міс Світу" змагалася 111 представниць різних країн. Учасниць розподілили на чотири континентальні групи: Африка, Америка та Карибський басейн, Європа, Азія й Океанія. Після кількох етапів відбору кількість претенденток поступово скорочувалася: спочатку до 40, потім до 20, 12 і шести фіналісток.

Головну корону зрештою здобула 24-річна Джохейррі Мола з Домініканської Республіки. Першою віцеміс стала представниця Іспанії Елізабет Рейнес Алаберн, а другою віцеміс — Таанусія Вірапандян із Малайзії.

Для Домініканської Республіки ця перемога стала історичною: країна вдруге отримала титул "Міс Світу". Попереднього разу представниця Домініканської Республіки перемогла ще 1982 року. Тоді корону здобула Маріасела Альварес.

Хто така нова "Міс Світу"

Джохейррі Молі 24 роки. Вона народилася в Санто-Домінго та має освіту у сфері управління бізнесом і адміністрування. Окрім модельної кар'єри, Мола працює вчителькою літератури та суспільствознавства, а також має досвід роботи телевізійною репортеркою. Вона була кореспонденткою американського телеканалу Univision у Нью-Йорку, де висвітлювала культурні та соціальні теми.

Важливою частиною її участі у конкурсі став гуманітарний проєкт Voices of Tomorrow ("Голоси майбутнього"). Його мета у тому, щоб допомагати дітям і підліткам з вразливих спільнот отримувати доступ до освіти та вивчення англійської мови. Саме про цю ініціативу Мола говорила під час фінального раунду запитань, наголошуючи, що знання іноземної мови здатне відкривати молоді нові можливості.

Яке місце посіла українка на конкурсі краси "Міс Світу 2026"

Україну на конкурсі представляла 18-річна Валерія Лісовська. Вона не пробилася до фінальної шістки, однак стала однією з 20 найкращих учасниць "Міс Світу 2026" і потрапила до Топ-5 Європи. Для фінального виходу українка обрала сукню "Сяйво Незламності". Кристали, золотий кейп і високий розріз доповнювали образ, який мав символізувати внутрішнє світло, гідність і незламність України. Її національний костюм отримав назву "Крила світла".





Лісовська навчається за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини", володіє англійською та французькою мовами. Вона займається тенісом, танцями й акторською майстерністю, проходила курси журналістики та розвиває кар'єру моделі.

Конкурс краси "Міс Світу 2026" у В'єтнамі тривав з 8 серпня до 5 вересня. Окрім безпосередньо конкурсних виходів, учасниці долучалися до культурних, туристичних, спортивних і благодійних заходів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що переможниця "Міс Світу Чилі" шокувала дез-метал виступом на конкурсі краси.