Украинка стала первой вицемисс на конкурсе красоты Miss Eco International-2026 (ФОТО)

Украинка Мишель Шотропа заняла второе место и получила титул первой вице-мисс на международном конкурсе красоты Miss Eco International 2026, финал которого состоялся в Египте. Представительница Черновцов вошла в число главных фавориток конкурса благодаря экологическому образу и социальным инициативам.

Мишель Шотропа стала первой вице мисс Miss Eco International-2026

Особое внимание жюри конкурса красоты привлекло платье Мишель Шотропы под названием "Вторая жизнь", созданное вручную из более чем 10 килограммов переработанной бумаги, газет и 22 тысяч бусин. Над образом команда филиппинского дизайнера работала около 300 часов. Костюм вошел в пятерку лучших в категории "Лучший экокостюм".

Украинка на Miss Eco International-2026

Концепция платья была посвящена проблеме переработки отходов. Авторы подчеркнули, что в Украине ежегодно образуются сотни тысяч тонн бумажных отходов, однако значительная часть так и не попадает на вторичную переработку.

Еще одним ярким элементом выступления стал национальный костюм "Мечта не может быть разрушена", вдохновленный легендарным самолетом Ан-225 "Мечта", уничтоженным во время боев за Гостомель в 2022 году. Образ символизировал устойчивость и веру в восстановление страны несмотря на войну.

Мишель Шотропа в костюме самолета "Мрия" на Miss Eco International-2026

Помимо модельной карьеры, Мишель Шотроп занимается бизнесом и благотворительностью. Она развивает собственное маркетинговое и PR-агентство, а также соучредитель фонда We Have Wings, который помогает военным, детям, пострадавшим от войны и занимается эвакуацией животных из зон боевых действий.

Победительницей конкурса красоты Miss Eco International-2026 стала представительница Мексики Пальмира Руис. В финальную пятерку также вошли участницы из Австралии, Индонезии и Бразилии.

