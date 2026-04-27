Українець встановив світовий рекорд з тату у вигляді кісток: як виглядає (ФОТО)

28-річний мешканець Дрогобича Олег Карпа встановив новий світовий рекорд, перетворивши власне тіло на своєрідний анатомічний атлас. На його шкірі нарахували 230 татуювань у вигляді людських кісток, що перевищило попереднє досягнення відомого канадського боді-арт персонажа Zombie Boy.

Фото: bony kukki / instagram

Про рекорд з найбільшої кількості тату у вигляді кісток на тілі повідомила керівниця Національного Реєстру Рекордів України Лана Ветрова. За її словами, підрахунок татуювань тривав кілька годин за участі лікаря-патологоанатома, який підтвердив анатомічну точність зображень.

"Татуювання фактично дублюють реальну будову скелета. Лікар підтвердив, що кожне тату відповідає зображенню реальної кістки", — пише Ветрова.

Попередній рекорд належав Ріку Дженесту, більш відомому як Zombie Boy, на тілі якого було зображено 139 кісток. Українець перевершив цей показник майже вдвічі.

Олег Карпа працює медбратом у сфері судово-медичної експертизи та займається розвитком танатопрактики в Україні. Це напрям пов’язаний з підготовкою тіл до поховання. Сам Олег пояснює своє захоплення тату не лише естетикою, а й глибшим символізмом.

"Чому я люблю татуювання? Бо це те, що залишається навіть після смерті, на відміну від форми. Замість халатів і значків — чорнило під шкірою. Кожне татуювання — не для краси. Це пам’ять. Це досвід. Це маркери шляху, яким я йду щодня. Кожне з них говорить про те, чим я живу. Про тих, хто вже не з нами. І про те, що й смерть має свою естетику", — розповів Олег Карпа про свої тату.

Попри масштабний боді-арт, обличчя чоловік залишив без татуювань. За словами організаторів рекорду, це свідоме рішення, щоб у повсякденному житті залишатися звичайним мешканцем міста, не шокуючи перехожих.

