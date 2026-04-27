Українець встановив світовий рекорд з тату у вигляді кісток: як виглядає (ФОТО)
Українець встановив світовий рекорд з тату у вигляді кісток: як виглядає (ФОТО)

Олег Карпа встановив світовий рекорд, набивши 230 татуювань у вигляді людських кісток. Як виглядає унікальне тіло українця.

27 квітня 2026, 11:15
Slava Kot

28-річний мешканець Дрогобича Олег Карпа встановив новий світовий рекорд, перетворивши власне тіло на своєрідний анатомічний атлас. На його шкірі нарахували 230 татуювань у вигляді людських кісток, що перевищило попереднє досягнення відомого канадського боді-арт персонажа Zombie Boy.

Українець встановив світовий рекорд із 230 татуюваннями кісток. Фото: bony kukki / instagram

Про рекорд з найбільшої кількості тату у вигляді кісток на тілі повідомила керівниця Національного Реєстру Рекордів України Лана Ветрова. За її словами, підрахунок татуювань тривав кілька годин за участі лікаря-патологоанатома, який підтвердив анатомічну точність зображень.

"Татуювання фактично дублюють реальну будову скелета. Лікар підтвердив, що кожне тату відповідає зображенню реальної кістки", — пише Ветрова.

Попередній рекорд належав Ріку Дженесту, більш відомому як Zombie Boy, на тілі якого було зображено 139 кісток. Українець перевершив цей показник майже вдвічі.

Українець встановив світовий рекорд із 230 татуюваннями кісток. Фото: bony kukki / instagram

Олег Карпа набив тату кісток на тілі. Фото: bony kukki / instagram

Олег Карпа татуювання кісток на тілі. Фото: bony kukki / instagram

Олег Карпа працює медбратом у сфері судово-медичної експертизи та займається розвитком танатопрактики в Україні. Це напрям пов’язаний з підготовкою тіл до поховання. Сам Олег пояснює своє захоплення тату не лише естетикою, а й глибшим символізмом. 

"Чому я люблю татуювання? Бо це те, що залишається навіть після смерті, на відміну від форми. Замість халатів і значків — чорнило під шкірою. Кожне татуювання — не для краси. Це пам’ять. Це досвід. Це маркери шляху, яким я йду щодня. Кожне з них говорить про те, чим я живу. Про тих, хто вже не з нами. І про те, що й смерть має свою естетику", — розповів Олег Карпа про свої тату.

Попри масштабний боді-арт, обличчя чоловік залишив без татуювань. За словами організаторів рекорду, це свідоме рішення, щоб у повсякденному житті залишатися звичайним мешканцем міста, не шокуючи перехожих.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що найбільш татуйована жінка Австралії показала своє обличчя без тату.



Джерело: https://www.instagram.com/p/DXn9yL4DQ7x/
