Украинец установил мировой рекорд по тату в виде костей: как выглядит (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
28-летний житель Дрогобыча Олег Карпа установил новый мировой рекорд, превратив собственное тело в своеобразный анатомический атлас. На его коже насчитали 230 татуировок в виде человеческих костей, что превысило предварительное достижение известного канадского боди-арт персонажа Zombie Boy.
Украинец установил мировой рекорд с 230 татуировками костей. Фото: bony kukki / instagram
О рекорде по наибольшему количеству тату в виде костей на теле сообщила руководитель Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова. По ее словам, подсчет татуировок длился несколько часов с участием врача-патологоанатома, подтвердившего анатомическую точность изображений.
Предыдущий рекорд принадлежал Рику Дженесту, более известному как Zombie Boy, на теле которого было изображено 139 костей. Украинец превзошел этот показатель почти вдвое.
Олег Карпа работает медбратом в сфере судебно-медицинской экспертизы и занимается развитием танатопрактики в Украине. Это направление связано с подготовкой тел к погребению. Сам Олег объясняет свое увлечение тату не только эстетикой, но и более глубоким символизмом.
Несмотря на масштабный боди-арт, мужчина лицо оставил без татуировок. По словам организаторов рекорда, это сознательное решение, чтобы в повседневной жизни оставаться обычным жителем города, не шокируя прохожих.
