Украинец установил мировой рекорд по тату в виде костей: как выглядит (ФОТО)

28-летний житель Дрогобыча Олег Карпа установил новый мировой рекорд, превратив собственное тело в своеобразный анатомический атлас. На его коже насчитали 230 татуировок в виде человеческих костей, что превысило предварительное достижение известного канадского боди-арт персонажа Zombie Boy.

Украинец установил мировой рекорд с 230 татуировками костей. Фото: bony kukki / instagram

О рекорде по наибольшему количеству тату в виде костей на теле сообщила руководитель Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова. По ее словам, подсчет татуировок длился несколько часов с участием врача-патологоанатома, подтвердившего анатомическую точность изображений.

"Татуировки фактически дублируют реальное строение скелета. Врач подтвердил, что каждая татуировка соответствует изображению реальной кости", — пишет Ветрова.

Предыдущий рекорд принадлежал Рику Дженесту, более известному как Zombie Boy, на теле которого было изображено 139 костей. Украинец превзошел этот показатель почти вдвое.

Олег Карпа работает медбратом в сфере судебно-медицинской экспертизы и занимается развитием танатопрактики в Украине. Это направление связано с подготовкой тел к погребению. Сам Олег объясняет свое увлечение тату не только эстетикой, но и более глубоким символизмом.

"Почему я люблю татуировку? Ведь это то, что остается даже после смерти, в отличие от формы. Вместо халатов и значков — чернила под кожей. Каждая татуировка — не для красоты. Это память. Это опыт. Это маркеры пути, по которому я иду каждый день. Каждое из них говорит о том, чем я живу. О тех, кто уже не с нами. И о том, что и смерть имеет свою эстетику", — рассказал Олег Карпа о своих тату.

Несмотря на масштабный боди-арт, мужчина лицо оставил без татуировок. По словам организаторов рекорда, это сознательное решение, чтобы в повседневной жизни оставаться обычным жителем города, не шокируя прохожих.

