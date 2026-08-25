Тіффані-блю: як відомий бренд перетворив звичайний колір на ювелірну розкіш

У межах нашої рубрики про дизайн та історію легендарних брендів розповідаємо про унікальний феномен — знаменитий відтінок Тіффані-блю, який став не просто елементом фірмового стилю, а повноцінним об'єктом юридичного захисту. Цей колір пройшов довгий шлях від зародження ідей у засновника до стандартизації з провідним світовим інститутом кольору.

Знаменита Tiffany Blue Box - не просто упаковка, а зареєстрований товарний знак. Фото: ШІ

Серед ключових фактів та етапів становлення цього легендарного кольору на особливу увагу заслуговують такі:

Історія створення: у 1845 році засновник компанії Чарльз Льюїс Тіффані вперше обрав цей яскравий бірюзово-блакитний відтінок спеціально для обкладинки свого фірмового каталогу Blue Book. Знаменита коробочка Tiffany Blue Box з'явилася пізніше — у 1886 році разом із представленням культової каблучки Tiffany Setting.

Стандартизація: на початку XXI століття, а саме у 2001 році, бренду знадобилося уніфікувати цей колір для всього світу, щоб фірмова продукція та упаковка в різних куточках планети мали абсолютно ідентичний вигляд, для чого компанія звернулася до Pantone.

Офіційний код: у результаті співпраці було створено спеціальний колір, що отримав назву "1837 Blue" — на честь року заснування компанії Tiffany & Co.

Товарний знак: бренд не "патентував" колір у класичному розумінні, а успішно зареєстрував Tiffany Blue як товарний знак у 1998 році. Правова охорона цього знака захищає фірмовий стиль та упаковку у відповідних категоріях товарів, де відтінок чітко асоціюється з брендом.



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