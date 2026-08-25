Тиффани-блю: как известный бренд превратил обычный цвет в ювелирную роскошь

В рамках нашей рубрики о дизайне и истории легендарных брендов рассказываем об уникальном феномене — знаменитом оттенке Тиффани-блю, который стал не просто элементом фирменного стиля, а полноценным объектом юридической защиты. Этот цвет прошел долгий путь от зарождения идей у основателя до стандартизации с ведущим мировым институтом цвета.

Знаменитая Tiffany Blue Box - не просто упаковка, а зарегистрированный товарный знак. Фото: ИИ

Среди ключевых фактов и этапов становления этого легендарного цвета особого внимания заслуживают следующие:

История создания: в 1845 году основатель компании Чарльз Льюис Тиффани впервые избрал этот яркий бирюзово-голубой оттенок специально для обложки своего фирменного каталога Blue Book. Знаменитая коробочка Tiffany Blue Box появилась позже – в 1886 году вместе с представлением культового кольца Tiffany Setting.

Стандартизация: в начале XXI века, а именно в 2001 году, бренду понадобилось унифицировать этот цвет для всего мира, чтобы фирменная продукция и упаковка в разных уголках планеты выглядели абсолютно идентично, для чего компания обратилась к Pantone.

Официальный код: в результате сотрудничества был создан специальный цвет, получивший название "1837 Blue" – в честь года основания компании Tiffany & Co.

Товарный знак: бренд не "патентовал" цвет в классическом понимании, а успешно зарегистрировал Tiffany Blue как товарный знак в 1998 году. Правовая охрана знака защищает фирменный стиль и упаковку в соответствующих категориях товаров, где оттенок четко ассоциируется с брендом.

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