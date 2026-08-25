logo

BTC/USD

79878

ETH/USD

2482.7

USD/UAH

44.71

EUR/UAH

52.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг стиль и красота Тиффани-блю: как известный бренд превратил обычный цвет в ювелирную роскошь
commentss НОВОСТИ Все новости

Тиффани-блю: как известный бренд превратил обычный цвет в ювелирную роскошь

Магия фирменного бирюзового оттенка: от обложки каталога до официальной регистрации товарного знака и всемирного признания.

25 августа 2026, 13:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

В рамках нашей рубрики о дизайне и истории легендарных брендов рассказываем об уникальном феномене — знаменитом оттенке Тиффани-блю, который стал не просто элементом фирменного стиля, а полноценным объектом юридической защиты. Этот цвет прошел долгий путь от зарождения идей у основателя до стандартизации с ведущим мировым институтом цвета.

Тиффани-блю: как известный бренд превратил обычный цвет в ювелирную роскошь

Знаменитая Tiffany Blue Box - не просто упаковка, а зарегистрированный товарный знак. Фото: ИИ

Среди ключевых фактов и этапов становления этого легендарного цвета особого внимания заслуживают следующие:

  • История создания: в 1845 году основатель компании Чарльз Льюис Тиффани впервые избрал этот яркий бирюзово-голубой оттенок специально для обложки своего фирменного каталога Blue Book. Знаменитая коробочка Tiffany Blue Box появилась позже – в 1886 году вместе с представлением культового кольца Tiffany Setting.

  • Стандартизация: в начале XXI века, а именно в 2001 году, бренду понадобилось унифицировать этот цвет для всего мира, чтобы фирменная продукция и упаковка в разных уголках планеты выглядели абсолютно идентично, для чего компания обратилась к Pantone.

  • Официальный код: в результате сотрудничества был создан специальный цвет, получивший название "1837 Blue" – в честь года основания компании Tiffany & Co.

  • Товарный знак: бренд не "патентовал" цвет в классическом понимании, а успешно зарегистрировал Tiffany Blue как товарный знак в 1998 году. Правовая охрана знака защищает фирменный стиль и упаковку в соответствующих категориях товаров, где оттенок четко ассоциируется с брендом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, кто первым начал носить серьги и что это означало.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости