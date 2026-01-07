Попри війну, економічну нестабільність та зростання цін, українки не відмовляються від догляду за собою. Згідно з інфографікою UA War Infographics, середні витрати на базовий набір б’юті-процедур в Україні у 2025 році становлять 1 585 гривень.

Скільки українки витрачають на б’юті-процедури у 2025 році: рейтинг міст і регіональні відмінності

Йдеться про базовий пакет послуг:

манікюр із покриттям,

стрижку,

корекцію брів,

ламінування вій.

Ціни аналізували на основі прайсів салонів і приватних майстрів із платформи Barb.ua за медіанною вартістю.

Де в Україні найдорожчі б’юті-послуги

Абсолютним лідером за вартістю б’юті-процедур залишається Київ.

У столиці базовий набір коштує в середньому 1 950 грн.

Також у топ найдорожчих міст увійшли:

Львів — 1 900 грн

Ужгород — 1 750 грн

Тернопіль — 1 700 грн

Полтава — 1 670 грн

Одеса — 1 650 грн

Черкаси — 1 650 грн

Ці міста демонструють найвищу концентрацію салонів краси, активний попит та вищу платоспроможність клієнтів.

Де догляд за собою обходиться дешевше

Найнижчі ціни зафіксовані у західних та північних регіонах:

Чернівці — 1 300 грн (найдешевше місто в рейтингу)

Луцьк — 1 375 грн

Суми — 1 425 грн

Запоріжжя — 1 450 грн

Івано-Франківськ — 1 460 грн

Житомир — 1 465 грн

Кропивницький — 1 470 грн

Хмельницький — 1 500 грн

Різниця між найдорожчим і найдешевшим містом становить 650 гривень — це майже половина середнього чека.

Центральна та східна Україна: “золота середина”

У більшості обласних центрів центральної та східної України ціни тримаються поблизу середнього показника:

Дніпро — 1 575 грн

Харків — 1 570 грн

Вінниця — 1 600 грн

Чернігів — 1 600 грн

Рівне — 1 610 грн

Миколаїв — 1 625 грн

Ці міста формують так звану “середню температуру по країні” на ринку б’юті-послуг.

Чому така різниця в цінах між регіонами

Експерти пояснюють різницю одразу кількома факторами:

✔рівнем доходів населення

✔орендними ставками на комерційну нерухомість

✔кількістю салонів та конкуренцією між майстрами

✔купівельною спроможністю клієнтів

✔близькістю до кордонів ЄС та міграційними процесами

У великих містах та туристичних центрах послуги традиційно дорожчі.

Аналітики зазначають: витрати на догляд за собою — це не лише про красу, а й про психологічну стійкість суспільства. Навіть у складні часи українки продовжують інвестувати у власний вигляд, що свідчить про:

адаптацію до реалій війни

потребу в відчутті нормального життя

підтримку малого бізнесу у сфері послуг.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, який манікюр буде у тренді цього року та принесе удачу на цей рік.