Недилько Ксения
Попри війну, економічну нестабільність та зростання цін, українки не відмовляються від догляду за собою. Згідно з інфографікою UA War Infographics, середні витрати на базовий набір б’юті-процедур в Україні у 2025 році становлять 1 585 гривень.
Скільки українки витрачають на б’юті-процедури у 2025 році: рейтинг міст і регіональні відмінності
Йдеться про базовий пакет послуг:
манікюр із покриттям,
стрижку,
корекцію брів,
ламінування вій.
Ціни аналізували на основі прайсів салонів і приватних майстрів із платформи Barb.ua за медіанною вартістю.
Абсолютним лідером за вартістю б’юті-процедур залишається Київ.
У столиці базовий набір коштує в середньому 1 950 грн.
Також у топ найдорожчих міст увійшли:
Львів — 1 900 грн
Ужгород — 1 750 грн
Тернопіль — 1 700 грн
Полтава — 1 670 грн
Одеса — 1 650 грн
Черкаси — 1 650 грн
Ці міста демонструють найвищу концентрацію салонів краси, активний попит та вищу платоспроможність клієнтів.
Найнижчі ціни зафіксовані у західних та північних регіонах:
Чернівці — 1 300 грн (найдешевше місто в рейтингу)
Луцьк — 1 375 грн
Суми — 1 425 грн
Запоріжжя — 1 450 грн
Івано-Франківськ — 1 460 грн
Житомир — 1 465 грн
Кропивницький — 1 470 грн
Хмельницький — 1 500 грн
Різниця між найдорожчим і найдешевшим містом становить 650 гривень — це майже половина середнього чека.
У більшості обласних центрів центральної та східної України ціни тримаються поблизу середнього показника:
Дніпро — 1 575 грн
Харків — 1 570 грн
Вінниця — 1 600 грн
Чернігів — 1 600 грн
Рівне — 1 610 грн
Миколаїв — 1 625 грн
Ці міста формують так звану “середню температуру по країні” на ринку б’юті-послуг.
Експерти пояснюють різницю одразу кількома факторами:
✔рівнем доходів населення
✔орендними ставками на комерційну нерухомість
✔кількістю салонів та конкуренцією між майстрами
✔купівельною спроможністю клієнтів
✔близькістю до кордонів ЄС та міграційними процесами
У великих містах та туристичних центрах послуги традиційно дорожчі.
Аналітики зазначають: витрати на догляд за собою — це не лише про красу, а й про психологічну стійкість суспільства. Навіть у складні часи українки продовжують інвестувати у власний вигляд, що свідчить про:
адаптацію до реалій війни
потребу в відчутті нормального життя
підтримку малого бізнесу у сфері послуг.
