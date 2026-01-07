Рубрики
Несмотря на войну, экономическую нестабильность и рост цен, украинки не отказываются от ухода за собой. Согласно инфографике UA War Infographics, средние затраты на базовый набор бьюти-процедур в Украине в 2025 году составляют 1585 гривен.
Сколько украинки тратят на бьюти-процедуры в 2025 году: рейтинг городов и региональные отличия
Речь идет о базовом пакете услуг:
маникюр с покрытием,
стрижка,
коррекция бровей,
ламинирование ресниц.
Цены анализировали на основе прайсов салонов и частных мастеров по платформе Barb.ua по медианной стоимости.
Абсолютным лидером по стоимости бьюти-процедур остается Киев.
В столице базовый набор стоит в среднем 1950 грн.
Также в топ самых дорогих городов вошли:
Львов — 1 900 грн
Ужгород — 1 750 грн
Тернополь — 1 700 грн
Полтава — 1 670 грн
Одесса — 1 650 грн
Черкассы — 1 650 грн
Эти города демонстрируют высокую концентрацию салонов красоты, активный спрос и высокую платежеспособность клиентов.
Самые низкие цены зафиксированы в западных и северных регионах:
Черновцы — 1 300 грн (самый дешевый город в рейтинге)
Луцк — 1 375 грн
Суммы — 1 425 грн
Запорожье — 1 450 грн
Ивано-Франковск — 1 460 грн
Житомир — 1 465 грн
Кропивницкий — 1 470 грн
Хмельницкий — 1 500 грн
Разница между самым дорогим и дешевым городом составляет 650 гривен — это почти половина среднего чека.
В большинстве областных центров центральной и восточной Украины цены держатся вблизи среднего показателя:
Днепр — 1 575 грн
Харьков — 1 570 грн
Винница — 1 600 грн
Чернигов — 1 600 грн
Ровно — 1 610 грн
Николаев — 1 625 грн
Эти города формируют так называемую "среднюю температуру по стране" на рынке бьюти-услуг.
Эксперты объясняют разницу сразу несколькими факторами:
✔ уровнем доходов населения
✔ арендными ставками на коммерческую недвижимость
✔ количеством салонов и конкуренцией между мастерами
✔ покупательной способностью клиентов
✔ близостью к границам ЕС и миграционными процессами
В больших городах и туристических центрах услуги традиционно более дорогие.
Аналитики отмечают: расходы по уходу за собой — это не только о красоте, но и о психологической устойчивости общества. Даже в сложные времена украинки продолжают инвестировать в свой вид, что свидетельствует о:
адаптацию к реалиям войны
потребность в ощущении нормальной жизни
поддержку малого бизнеса в сфере услуг.
