Несмотря на войну, экономическую нестабильность и рост цен, украинки не отказываются от ухода за собой. Согласно инфографике UA War Infographics, средние затраты на базовый набор бьюти-процедур в Украине в 2025 году составляют 1585 гривен.

Сколько украинки тратят на бьюти-процедуры в 2025 году: рейтинг городов и региональные отличия

Речь идет о базовом пакете услуг:

маникюр с покрытием,

стрижка,

коррекция бровей,

ламинирование ресниц.

Цены анализировали на основе прайсов салонов и частных мастеров по платформе Barb.ua по медианной стоимости.

Где в Украине самые дорогие бьюти-услуги

Абсолютным лидером по стоимости бьюти-процедур остается Киев.

В столице базовый набор стоит в среднем 1950 грн.

Также в топ самых дорогих городов вошли:

Львов — 1 900 грн

Ужгород — 1 750 грн

Тернополь — 1 700 грн

Полтава — 1 670 грн

Одесса — 1 650 грн

Черкассы — 1 650 грн

Эти города демонстрируют высокую концентрацию салонов красоты, активный спрос и высокую платежеспособность клиентов.

Где уход за собой обходится дешевле

Самые низкие цены зафиксированы в западных и северных регионах:

Черновцы — 1 300 грн (самый дешевый город в рейтинге)

Луцк — 1 375 грн

Суммы — 1 425 грн

Запорожье — 1 450 грн

Ивано-Франковск — 1 460 грн

Житомир — 1 465 грн

Кропивницкий — 1 470 грн

Хмельницкий — 1 500 грн

Разница между самым дорогим и дешевым городом составляет 650 гривен — это почти половина среднего чека.

Центральная и восточная Украина: "золотая середина"

В большинстве областных центров центральной и восточной Украины цены держатся вблизи среднего показателя:

Днепр — 1 575 грн

Харьков — 1 570 грн

Винница — 1 600 грн

Чернигов — 1 600 грн

Ровно — 1 610 грн

Николаев — 1 625 грн

Эти города формируют так называемую "среднюю температуру по стране" на рынке бьюти-услуг.

Почему такая разница в ценах между регионами

Эксперты объясняют разницу сразу несколькими факторами:

✔ уровнем доходов населения

✔ арендными ставками на коммерческую недвижимость

✔ количеством салонов и конкуренцией между мастерами

✔ покупательной способностью клиентов

✔ близостью к границам ЕС и миграционными процессами

В больших городах и туристических центрах услуги традиционно более дорогие.

Аналитики отмечают: расходы по уходу за собой — это не только о красоте, но и о психологической устойчивости общества. Даже в сложные времена украинки продолжают инвестировать в свой вид, что свидетельствует о:

адаптацию к реалиям войны

потребность в ощущении нормальной жизни

поддержку малого бизнеса в сфере услуг.

