Скандал вокруг "Мисс Россия-2025": в сеть слили фото победительницы в пластику
Скандал вокруг "Мисс Россия-2025": в сеть слили фото победительницы в пластику

Победительница конкурса красоты "Мисс Россия-2025" Анастасия Венза оказалась в центре скандала после появления ее фотографий к пластическим операциям.

6 октября 2025, 17:00
Автор:
Slava Kot

Финал конкурса красоты "Мисс Россия-2025" завершился не только торжеством, но и громким скандалом. Победительница 22-летняя студентка медицинского университета Анастасия Венза из Подмосковья была подвергнута критике, после того, как в соцсетях появились ее архивные фото до пластических операций.

Скандал вокруг "Мисс Россия-2025": в сеть слили фото победительницы в пластику

"Мисс Россия-2025" Анастасия Венза. Фото из открытых источников

4 октября в Москве состоялся финал национального конкурса красоты "Мисс Россия-2025". За титул соревновались 50 участниц из разных регионов России. Они демонстрировали вечерние платья, купальники и проходили интеллектуальные испытания.

Победу в конкурсе красоты одержала Анастасия Венза, получившая корону стоимостью более миллиона долларов, изготовленную из белого золота и украшенную бриллиантами, жемчужинами и драгоценными камнями. Кроме того, Венза получила денежную премию в один миллион рублей и право представлять Россию на конкурсе "Мисс Вселенная-2025" в Мексике.

Вскоре после оглашения результатов пользователи в соцсетях обнаружили старые снимки победительницы конкурса красоты. Как пишут россияне, на фото 2018 года у Вензы несколько иная внешность, в частности темные волосы, скромный образ и природные черты лица.

Скандал вокруг ”Мисс Россия-2025”: в сеть слили фото победительницы в пластику - фото 2

Анастасия Венза раньше

Скандал вокруг ”Мисс Россия-2025”: в сеть слили фото победительницы в пластику - фото 2

Анастасия Венза раньше

В РФ сравнение с современными фотографиями, где девушка выглядит как типичный "инстаграм-бьюти-идеал", вызвало волну комментариев. В частности, россияне указывают, что девушка использует фильтры, филеры, макияж и прошла пластическую операцию. По их словам, "красивые без "тюнинга" уже никому не интересны".

Скандал вокруг ”Мисс Россия-2025”: в сеть слили фото победительницы в пластику - фото 2

Анастасия Венза сейчас

Организаторы конкурса красоты "Мисс Россия-2025" ситуацию не комментировали.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россиянку пристыдили после победы на конкурсе "Миссис Европа-2025".

Также "Комментарии" писали, что в США высмеяли победительницу конкурса красоты "Мисс Америка-2026".



