logo

BTC/USD

70685

ETH/USD

2065.72

USD/UAH

43.98

EUR/UAH

50.93

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг стиль и красота Первой "Мисс Украинская Канада" 86 лет: как выглядела тогда и сейчас (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Первой "Мисс Украинская Канада" 86 лет: как выглядела тогда и сейчас (ФОТО)

Первая "Мисс Украинская Канада" Оксана Гриценко-Розумна отмечает 86 лет.

11 марта 2026, 16:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

11 марта свой 86-й день рождения отмечает Оксана Гриценко-Розумна, ставшая первой в истории победительницей конкурса красоты "Мисс Украинская Канада". За это канадские медиа назвали Оксану Гриценко "королевой украинской молодежи".

Первой "Мисс Украинская Канада" 86 лет: как выглядела тогда и сейчас (ФОТО)

Первая "Мисс Украинская Канада" Оксана Гриценко-Розумна. Фото: Ukrainian People Magazine/Norbert. K Iwan

В июле 1955 года в городе Садбери канадской провинции Онтарио 17-летняя девушка украинского происхождения Оксана Гриценко впервые получила титул "Мисс Украинская Канада". Ее победа стала знаковым событием украинской диаспоры. Мать Оксаны происходила из села Конюхов возле Стрыя во Львовской области, а отец из Перемышля. Именно эти родственные корни сформировали тесную связь с украинской культурой.

Первой ”Мисс Украинская Канада” 86 лет: как выглядела тогда и сейчас (ФОТО) - фото 2

Первая "Мисс Украинская Канада" Оксана Гриценко-Розумна. Фото: Ukrainian People Magazine/Norbert. K Iwan

Первой ”Мисс Украинская Канада” 86 лет: как выглядела тогда и сейчас (ФОТО) - фото 2

Оксана Гриценко-Розумна в 1955 году. Фото: Ukrainian People Magazine/Norbert. K Iwan

Первой ”Мисс Украинская Канада” 86 лет: как выглядела тогда и сейчас (ФОТО) - фото 2

Первая "Мисс Украинская Канада". Фото: Ukrainian People Magazine/Norbert. K Iwan

После победы в конкурсе красоты жизнь Оксаны Гриценко развивалась далеко за пределами модельной сцены. Она получила университетское образование и работала психологом. Позже вышла замуж за известного слависта, профессора Ярослава Разумного, с которым воспитала четырех детей.

Важной частью жизни стала общественная деятельность и популяризация украинской истории в мире. Оксана Гриценко-Розумна была редактором и сценаристом документального фильма "Украденная земля", посвященного Голодомору 1932-1933 годов в Украине. Лента получила 12 международных наград на разных кинофестивалях в категории лучшего документального и исторического фильма.

Первой ”Мисс Украинская Канада” 86 лет: как выглядела тогда и сейчас (ФОТО) - фото 2

Оксана Гриценко-Розумна. Фото: Ukrainian People Magazine/Norbert. K Iwan

Первой ”Мисс Украинская Канада” 86 лет: как выглядела тогда и сейчас (ФОТО) - фото 2

Оксана Гриценко-Розумна в наше время. Фото: Ukrainian People Magazine/Norbert. K Iwan

Долгое время она работала информационным координатором в центральном офисе Конгресса украинцев Канады в Виннипеге.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у "Мисс Финляндии" забрали корону конкурса красоты после одного скандального фото.

Также "Комментарии" писали, что самую красивую женщину мира обвинили во лжи.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/share/p/17L3QWNLct/?mibextid=wwXIfr
Теги:

Новости

Все новости