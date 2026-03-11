Первой "Мисс Украинская Канада" 86 лет: как выглядела тогда и сейчас (ФОТО)

11 марта свой 86-й день рождения отмечает Оксана Гриценко-Розумна, ставшая первой в истории победительницей конкурса красоты "Мисс Украинская Канада". За это канадские медиа назвали Оксану Гриценко "королевой украинской молодежи".

Первая "Мисс Украинская Канада" Оксана Гриценко-Розумна. Фото: Ukrainian People Magazine/Norbert. K Iwan

В июле 1955 года в городе Садбери канадской провинции Онтарио 17-летняя девушка украинского происхождения Оксана Гриценко впервые получила титул "Мисс Украинская Канада". Ее победа стала знаковым событием украинской диаспоры. Мать Оксаны происходила из села Конюхов возле Стрыя во Львовской области, а отец из Перемышля. Именно эти родственные корни сформировали тесную связь с украинской культурой.

Первая "Мисс Украинская Канада" Оксана Гриценко-Розумна. Фото: Ukrainian People Magazine/Norbert. K Iwan

Оксана Гриценко-Розумна в 1955 году. Фото: Ukrainian People Magazine/Norbert. K Iwan

Первая "Мисс Украинская Канада". Фото: Ukrainian People Magazine/Norbert. K Iwan

После победы в конкурсе красоты жизнь Оксаны Гриценко развивалась далеко за пределами модельной сцены. Она получила университетское образование и работала психологом. Позже вышла замуж за известного слависта, профессора Ярослава Разумного, с которым воспитала четырех детей.

Важной частью жизни стала общественная деятельность и популяризация украинской истории в мире. Оксана Гриценко-Розумна была редактором и сценаристом документального фильма "Украденная земля", посвященного Голодомору 1932-1933 годов в Украине. Лента получила 12 международных наград на разных кинофестивалях в категории лучшего документального и исторического фильма.

Оксана Гриценко-Розумна. Фото: Ukrainian People Magazine/Norbert. K Iwan

Оксана Гриценко-Розумна в наше время. Фото: Ukrainian People Magazine/Norbert. K Iwan

Долгое время она работала информационным координатором в центральном офисе Конгресса украинцев Канады в Виннипеге.

