Папа Римський здивував усіх: на ногах понтифіка помітили несподіване взуття (ФОТО)

Невеликий епізод з нового документального трейлера про Папу Римського Лева XIV несподівано перетворився на інтернет-сенсацію. На кадрах, опублікованих Ватиканом, понтифік з’являється у традиційному церковному вбранні, але з несподіваною деталью — білими кросівками Nike.

Папа Римський Лев XIV. Фото з відкритих джерел

Фрагмент з фільму "Leone a Roma" показує Папу під час прогулянки Римом. І саме взуття стало головною темою обговорення в мережі. Чорний логотип на білій парі кросівок був помітний настільки, що користувачі соцмереж почали масово обговорювати не духовний зміст матеріалу, а стиль понтифіка.

Папа Лев XIV у кросівках Nike. Фото: Vatican News

"Диявол носить Prada, Папа Римський носить Nike", – йдеться в першому коментарі до публікації Папи Римського в Nike в Instagram.

Інтерес підігріло й те, що модель взуття складно ідентифікувати. Згодом експерти з’ясували, що йдеться про стару модель Nike Franchise Low. Це взуття продавалося в 70-х і 80-х роках і було ненадовго перевипущене в 2008 році. Схожа пара кросівок Franchise Low доступна на eBay за 28 доларів.

Точний час, коли саме Папа Римський міг придбати кросівки, залишається невідомим. Однак відомо, що дата знятого матеріалу збігається з його минулорічною зустріччю з італійським тенісистом Янніком Сіннером.

У соцмережах одні користувачі жартують про "наймоднішого Папу в історії", інші ж обговорюють поєднання духовного статусу та брендової символіки. Крім того, хоча кросівки Папи Римського були скромними за стандартами Nike, в інтернеті висловлювали розчарування тим, що понтифік у певний момент піддався помітному матеріалізму, заснованому на логотипах, адже раніше мало хто бачив Папу в відомих брендах.

