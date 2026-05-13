Папа Римский удивил всех: на ногах понтифика заметили неожиданную обувь (ФОТО)

Небольшой эпизод из нового документального трейлера о Папе Римском Льве XIV неожиданно превратился в интернет-сенсацию. На кадрах, опубликованных Ватиканом, понтифик появляется в традиционных церковных одеждах, но с неожиданной деталью — белыми кроссовками Nike.

Фрагмент из фильма "Leone a Roma" показывает Папу во время прогулки по Риму. И именно обувь стала главной темой обсуждения в сети. Черный логотип на белой паре кроссовок был заметен настолько, что пользователи соцсетей начали массово обсуждать не духовное содержание материала, а стиль понтифика.

"Дьявол носит Prada, Папа Римский носит Nike", – говорится в первом комментарии к публикации Папы Римского в Nike в Instagram.

Интерес подогрело и то, что модель обуви сложно идентифицировать. Впоследствии эксперты выяснили, что речь идет о старой модели Nike Franchise Low. Эта обувь продавалась в 70-х и 80-х годах и была ненадолго перевыпущена в 2008 году. Похожая пара кроссовок Franchise Low доступна на eBay за 28 долларов.

Точное время, когда Папа Римский мог приобрести кроссовки, остается неизвестным. Однако известно, что дата отснятого материала совпадает с его встречей с итальянским теннисистом Янником Синнером.

В соцсетях одни пользователи шутят о "самом модном Папе в истории", другие же обсуждают сочетание духовного статуса и брендовой символики. Кроме того, хотя кроссовки Папы Римского были скромны по стандартам Nike, в интернете выражали разочарование тем, что понтифик в определенный момент подвергся заметному материализму, основанному на логотипах, ведь раньше мало кто видел Папу в известных брендах.

