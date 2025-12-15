Новые исследования показывают неожиданную связь между макияжем и уровнем счастья — и он не о красоте

В обществе, где каждая реклама навязывает идеалы красоты, решение не пользоваться косметикой звучит как вызов. Но недавние психологические исследования обнаружили, что женщины, которые сознательно отказались от макияжа или используют его очень редко, чаще испытывают внутреннее спокойствие и более высокий уровень удовлетворения жизнью , чем красящиеся ежедневно.

Почему некрасящиеся женщины чаще счастливее — отвечают психологи

Группа ученых из нескольких европейских университетов изучала самовосприятие, уровень тревожности и договоренность с собой в возрастной группе 20–45 лет. Результаты поразили даже самих исследователей: женщины, не пользовавшиеся косметикой каждый день, в среднем имели более низкий уровень стресса , реже ощущали социальное давление и легче справлялись с критическими ситуациями в личной жизни.

"Это не о том, что косметика – это плохо. Это о том, что зависимость от внешнего вида может стать еще одним источником тревоги", – объясняет психолога Ева Марценюк. По ее словам, когда женщина уделяет меньше времени заботе о внешности, у нее остается больше ресурсов для реального общения, личностного развития, работы над собой и отдыха.

Участницы исследования также рассказывали: "Я заметила, что без ежедневного макияжа я стала меньше переживать о том, как меня воспринимают другие", "Я не чувствую больше, что должен отвечать определенным стандартам красоты, и это облегчает жизнь". Это позволило специалистам утверждать, что самопринятие и меньше внешних ожиданий способствуют счастью .

Исследователи также отметили, что эта тенденция не тождественна всем женщинам, но дает важный сигнал обществу: красота — это не только косметика, это прежде всего внутренний баланс. Это открытие может стать новой вехой в понимании связи между самооценкой и самовыражением, особенно в мире, где внешность все еще часто выдвигается на первый план.

