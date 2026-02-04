Лікувальні браслети: реальна користь чи чергове видурювання коштів та «надувна» мода, за яку платять від 1 000 ₴

У популярних інтернет-магазинах і маркетплейсах з’явились "лікувальні" магнітні браслети за ціною від 1 000 грн і більше, які обіцяють користь для здоров’я — від полегшення болю до покращення кровообігу та нормалізації тиску. Проте побутове враження покупців і реальні наукові дані суттєво не збігаються.

Магнітні браслети в Україні — що каже наука і чому покупці переплачують

Браслети продавці рекламують як "магнітотерапію" — начебто магнітні поля впливають на організм, зменшують болючі відчуття, стимулюють циркуляцію крові або навіть зміцнюють імунітет. Часто в описах використовують складні терміни та "біоактивні" вставки, але конкретних підтверджень ефективності в наукових дослідженнях немає.

Наукові огляди показують, що магнітні браслети не мають достовірно доведеного лікувального ефекту. Наприклад, магнітотерапія не продемонструвала значущого впливу на зменшення болю, запалення чи покращення функції суглобів у рандомізованих контрольованих випробуваннях порівняно з плацебо. При цьому інколи невеликі відмінності, які помічають учасники досліджень, пояснюють саме ефектом плацебо — коли люди почуваються краще, бо вірять у дію виробу, а не через фізичний вплив магнітів.

Систематичні огляди наукових публікацій підтверджують: немає переконливих доказів, що магнітні браслети покращують кровообіг або лікують захворювання. Незважаючи на окремі маркетингові твердження про позитивний вплив на стан здоров’я, загальна картина виглядає досить сумнівно з медичної точки зору.

Однак фанати таких аксесуарів переконані, що "магнітні поля" працюють саме на їх організм. В інтернеті можна знайти численні відгуки покупців, які стверджують про покращення самопочуття, зменшення болю чи підвищення енергії після кількох днів носіння браслета. Це явище властиве ефекту плацебо, коли віра у дію продукту впливає на суб’єктивні відчуття.

З медичної точки зору магнітні браслети не є лікувальними пристроями, і спеціалісти рекомендують не розглядати їх як заміну традиційній медицині. Водночас вони не вважаються токсичними або небезпечними для більшості людей без серйозних хронічних хвороб. Але існують важливі протипоказання: магнітні поля можуть взаємодіяти з імплантованими медичними пристроями — кардіостимуляторами, дефібриляторами, інсуліновими помпами — і це потенційно може заважати їхній роботі.

Інша група популярних аксесуарів — міцні мідні браслети, які за народними повір’ями нібито полегшують симптоми артриту. Але наукові дані показують, що аналогічно магнітним, вони не дають лікувального ефекту, а користь може бути лише плацебо.

Експерти наголошують: справжній вплив на здоров’я має регулярна фізична активність, збалансоване харчування, своєчасні медичні обстеження та лікування, а не аксесуари з неоднозначними властивостями. Тож перш ніж витрачати значну суму на "лікувальний" браслет, варто порадитися з лікарем та зважити очікування на основі доказової медицини.

У підсумку: магнітні браслети зазвичай не мають доведеної користі для здоров’я, але можуть працювати як плацебо, що деяким людям дає суб’єктивне відчуття полегшення. Їх безпечно носити здоровим людям, але не варто розглядати як заміну медичному лікуванню.

