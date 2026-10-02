Гудіні кинули виклик, сумки спалювали: 11 маловідомих фактів про Louis Vuitton

Louis Vuitton давно став символом розкоші, але історія знаменитого бренду почалася задовго до появи культових сумок. За понад 170 років компанія встигла накопичити чимало незвичайних фактів — деякі з них здатні здивувати навіть прихильників марки.

Сумка Louis Vuitton як символ розкоші та статусу. Фото: StockSnap / Pixabay

Від скринь до знаменитого логотипа

Луї Віттон заснував компанію в Парижі у 1854 році, коли йому було 33 роки. Першою продукцією стали дорожні скрині. Майстер змінив їхню звичну конструкцію, зробивши кути квадратними замість заокруглених — завдяки цьому багаж було зручніше складати один на один.

Після смерті Луї Віттона у 1892 році бізнес перейшов до його сина Жоржа. Саме він у 1896 році створив знаменитий монограмний візерунок із літерами LV та квітковими елементами. Згодом компанією керувало вже третє покоління родини — син Жоржа Гастон.

Жорж також запатентував нову систему замків для дорожніх скринь і публічно кинув виклик Гаррі Гудіні. Ілюзіоністу запропонували вибратися із замкненої скрині, однак він не прийняв виклику.

Від Гудіні до спалювання сумок

Історія бренду має й суперечливі сторінки. Під час Другої світової війни Louis Vuitton продовжував працювати за уряду Віші, який співпрацював із нацистською Німеччиною. Анрі Віттон, правнук засновника, отримував нагороди за підтримку режиму.

Водночас продукцію марки активно перевіряють на міцність. Сумки багаторазово кидають під час випробувань, а блискавки відкривають і закривають близько 5000 разів. Деякі вироби також тестують на стійкість до вогню.

Ще одна особливість — Louis Vuitton не проводить звичайних розпродажів, не продає товари через outlet-магазини та не працює з оптовиками. Нереалізовані сезонні сумки можуть знищувати, зокрема спалювати, замість того щоб продавати зі знижкою.

Серед відомих облич бренду — Емма Стоун, Леа Сейду та Алісія Вікандер. А ще у 1852 році Луї Віттон почав працювати для імператриці Євгенії, дружини Наполеона III.

Нарешті, популярність моделі Speedy значно зросла завдяки Одрі Гепберн. У 1960-х акторка попросила Louis Vuitton створити для неї зменшену версію дорожньої сумки, після чого модель стала особливо відомою.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що оригінальну сумку Birkin Джейн Біркін продали за 10 мільйонів доларів