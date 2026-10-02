Гудини бросили вызов, сумки сжигали: 11 малоизвестных фактов о Louis Vuitton

Louis Vuitton давно стал символом роскоши, но история знаменитого бренда началась задолго до появления культовых сумок. За более чем 170 лет компания успела накопить немало необычных фактов — некоторые из них способны удивить даже поклонников марки.

Сумка Louis Vuitton как символ роскоши и статуса. Фото: StockSnap / Pixabay

От ящиков к знаменитому логотипу

Луи Виттон основал компанию в Париже в 1854 году, когда ему было 33 года. Первой продукцией стали дорожные сундуки. Мастер изменил их привычную конструкцию, сделав углы квадратными вместо закругленных – благодаря этому багаж было удобнее складывать один на один.

После смерти Луи Виттона в 1892 году бизнес перешел к его сыну Жоржу. Именно он в 1896 году создал знаменитый монограммный узор с буквами LV и цветочными элементами. Впоследствии компанией управляло уже третье поколение семьи – сын Жоржа Гастон.

Жорж также запатентовал новую систему замков для дорожных ящиков и публично бросил вызов Гарри Гудини. Иллюзионисту предложили выбраться из запертого сундука, однако он не принял вызов.

От Гудини до сжигания сумок

История бренда имеет и противоречивые страницы. Во время Второй мировой войны Louis Vuitton продолжал работать при правительстве Виши, сотрудничавшем с нацистской Германией. Анри Виттон, правнук основателя, получал награды за поддержку режима.

В то же время продукцию марки активно проверяют на прочность. Сумки много раз бросают во время испытаний, а молнии открывают и закрывают около 5000 раз. Некоторые изделия также тестируют на стойкость к огню.

Еще одна особенность – Louis Vuitton не проводит обычных распродаж, не продает товары через аутлет-магазины и не работает с оптовиками. Нереализованные сезонные сумки могут уничтожать, в частности сжигать, вместо того чтобы продавать со скидкой.

Среди известных лиц бренда – Эмма Стоун, Леа Сейду и Алисия Викандер. А еще в 1852 году Луи Виттон начал работать для императрицы Евгении, жены Наполеона III.

В конце концов, популярность модели Speedy существенно возросла благодаря Одри Хепберн. В 1960-х актриса попросила Louis Vuitton создать для нее уменьшенную версию дорожной сумки, после чего модель стала особенно известна.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что оригинальную сумку Birkin Джейн Биркин продали за 10 миллионов долларов