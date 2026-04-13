Дружина Буданова на Великдень "засвітила" елітну хустку: скільки коштує (ФОТО)

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов разом з дружиною Маріанною Будановою відвідали святкову службу з нагоди Великодня. Фото подружжя, оприлюднені у соцмережах, швидко привернули увагу користувачів, зокрема через деталі образу.

12 квітня на Великдень Кирило Буданов та його дружинна Маріанна відвідали храм у Києві.

"Хай сяйво Великодня подарує нам миті тепла і спокою, сповнить енергією для подальшої боротьби за вільну Україну! Христос Воскрес! Слава Україні!", — написав Буданов у соцмережах.

На знімках Буданов з’явився на Великдень у стриманому темно-синьому костюмі, тоді як його дружина обрала класичний чорний образ, доповнений яскравою хусткою. Саме хуска може бути елітним аксесуаром, який коштує десятки тисяч гривень.

Хустка Маріанни Буданової візуально нагадує модель від італійського бренду Gucci. Вартість подібного виробу може сягати близько 540 доларів, що еквівалентно приблизно 23 тисячам гривень. Це трохи нижче, ніж середня зарплата в Україні, яка у січні 2026 року становила майже 28 тисяч гривень.

Маріанна Буданова — психологиня, науковиця та капітан поліції. Вона одружена з Кирилом Будановим з 2013 року. Подружжя публічно нечасто ділиться особистими моментами, тому кожна поява у соцмережах викликає особливу цікавість.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про отруєння Маріанни Буданової. Невдовзі Буданов заявив, що знає хто отруїв його дружину.

Також "Коментарі" писали, що у 2025 році дружина Буданова вперше вийшла у люди після отруєння.