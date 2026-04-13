Жена Буданова на Пасху "засветила" элитный платок: сколько стоит (ФОТО)

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов вместе с супругой Марианной Будановой посетили праздничную службу по случаю Пасхи. Фото супругов, обнародованные в соцсетях, быстро привлекли внимание пользователей, в частности, из-за деталей образа.

Кирилл Буданов с супругой Марианной. Фото из открытых источников

12 апреля на Пасху Кирилл Буданов и его супруга Марианна посетили храм в Киеве.

"Пусть сияние Пасхи подарит нам мгновения тепла и покоя, наполнит энергией для дальнейшей борьбы за свободную Украину! Христос Воскрес! Слава Украине!", – написал Буданов в соцсетях.

На снимках Буданов появился на Пасху в сдержанном темно-синем костюме, в то время как его жена избрала классический черный образ, дополненный ярким платком. Именно хуска может быть элитным аксессуаром, который стоит десятки тысяч гривен.

Марианна Буданова в платке на Пасху

Платок Марианны Будановой визуально напоминает модель от итальянского бренда Gucci. Стоимость подобного изделия может достигать около 540 долларов, что эквивалентно примерно 23 тысячам гривен. Это немного ниже средней зарплаты в Украине, которая в январе 2026 года составляла почти 28 тысяч гривен.

Платок от Gucci

Марианна Буданова – психолог, ученая и капитан полиции. Она замужем за Кириллом Будановым с 2013 года. Супруги публично редко делятся личными моментами, поэтому каждое появление в соцсетях вызывает особое любопытство.

