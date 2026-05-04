Дівчину називали "потворною", але вона перемогла на конкурсі краси (ФОТО)

У Великій Британії 16-річна Емілі Тейлор, яку роками цькували в школі через зовнішність, здобула перемогу на національному конкурсі краси Junior Miss серед підлітків.

Емілі Тейлор перемогла на конкурсі краси.

Дівчина отримала титул чемпіонки у юніорській категорії після кількох років участі в подібних змаганнях. Конкурс оцінював учасниць за трьома критеріями: співбесіда, вихід у стилі "весела мода" та дефіле у вечірніх сукнях. Перемога дала Емілі можливість представляти країну на міжнародному конкурсі International Junior Miss, який відбудеться у США.

За словами дівчини, у дитинстві вона регулярно стикалася з булінгом через руде волосся та бліду шкіру. Однокласники ображали її та уникали спілкування, що впливало на самооцінку і соціалізацію. Ідею взяти участь у конкурсах краси запропонувала її мати.

"Подруга підказала мені ідею брати її на конкурси краси, оскільки їй було важко завести друзів у школі. Діти називали її потворною та іншими назвами, такими як "Каспер-привид", і навіть казали їй, що не гратимуться з нею через колір волосся", – розповідала мати дівчини.

Емілі Тейлор.

Перший виступ відбувся, коли Емілі було сім років. Відтоді вона поступово здобувала досвід, вигравала локальні титули, але головної перемоги досягла лише з четвертої спроби.

"Я не очікувала перемоги, адже конкуренція була дуже високою", — зізналася Емілі Тейлор після перемоги.

Емілі розповіла, що конкурси краси допомогли їй прийняти себе та перестати реагувати на образи. Вона зазначає, що й сьогодні може стикатися з критикою, але це більше не впливає на її впевненість. У майбутньому дівчина планує розвиватися в індустрії моди та вступити до Лондонського коледжу моди.

