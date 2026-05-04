Девушку называли "безобразной", но она победила на конкурсе красоты (ФОТО)

В Великобритании 16-летняя Эмили Тейлор, которую годами травили в школе из-за внешности, одержала победу на национальном конкурсе красоты Junior Miss среди подростков.

Девушка получила титул чемпионки в юниорской категории после нескольких лет участия в подобных соревнованиях. Конкурс оценивал участниц по трем критериям: собеседование, выход в стиле "веселая мода" и дефиле в вечерних платьях. Победа дала Эмили возможность представлять страну на международном конкурсе International Junior Miss, который пройдет в США.

По словам девушки, в детстве она регулярно сталкивалась с буллингом из-за рыжих волос и бледной кожи. Одноклассники оскорбляли ее и избегали общения, что влияло на самооценку и социализацию. Идею поучаствовать в конкурсах красоты предложила ее мать.

"Подруга подсказала мне идею брать ее на конкурсы красоты, поскольку ей было трудно завести друзей в школе. Дети называли ее безобразной и другими названиями, такими как "Каспер-призрак", и даже говорили ей, что не будут играть с ней из-за цвета волос", – рассказывала мать девушки.

Первое выступление состоялось, когда Эмили было семь лет. С тех пор она постепенно получала опыт, выигрывала локальные титулы, но главную победу добилась лишь с четвертой попытки.

"Я не ожидала победы, ведь конкуренция была очень высокой", – призналась Эмили Тейлор после победы.

Эмили рассказала, что конкурсы красоты помогли ей принять себя и перестать реагировать на оскорбления. Она отмечает, что и сегодня может сталкиваться с критикой, но это больше не влияет на ее уверенность. В будущем девушка планирует развиваться в индустрии моды и поступить в Лондонский колледж моды.

