logo_ukra

BTC/USD

113122

ETH/USD

3985.34

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля стиль і краса Чоловік 20 років відрощував бороду, а потім збрив її: як він виглядає
commentss НОВИНИ Всі новини

Чоловік 20 років відрощував бороду, а потім збрив її: як він виглядає

Чоловік після 20 років носіння бороди несподівано збрив її та показав фото "до" і "після", чим шокував мережу.

28 жовтня 2025, 16:05 comments1303
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Борода може стати частиною особистості, символом стилю або життєвої філософії. Але один чоловік вирішив попрощатися зі своєю бородою. Після 20 років безперервного носіння бороди він несподівано її зголив. Його новий образ буквально шокував користувачів соцмереж.

Чоловік 20 років відрощував бороду, а потім збрив її: як він виглядає

Чоловік з бородою. Фото з відкритих джерел

Чоловік поділився своїм перевтіленням на Reddit, опублікувавши фото "до" та "після". На першому знімку він із густою, довгою бородою, яка спадала нижче ключиць, і вусами, що повністю закривали верхню губу. 

Але на другому фото його важко впізнати. Волосся акуратно зачесане, довга борода зникла, залишилися лише стильні вуса та легка щетина. 

"Після 20 років постійного носіння бороди, у мене з’явилася щетина", — підписав фото автор.

Чоловік 20 років відрощував бороду, а потім збрив її: як він виглядає - фото 2

Чоловік з бородою

Чоловік 20 років відрощував бороду, а потім збрив її: як він виглядає - фото 2

Чоловік без бороди

Коментарі під постом заполонили Reddit. Багато користувачів не могли повірити, що на фото одна й та сама людина. 

"Вау! Ти щойно омолодився на 20 років!" — написав один з користувачів.

Інші підтримали його новий стиль, назвавши вуса "одними з найкращих".

Втім, знайшлися й ті, хто шкодував про зникнення легендарної бороди.

"Поганий хід, брате", — сказав один із коментаторів, тоді як інший зауважив, "О, Боже, ні! Ні, ні, ні… Це не найкращий вибір".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про курйозний випадок, коли блогерка попросила чоловіка збрити бороду, однак вона не очікувала на такий результат. Трансформація була на стільки сильною, що багато хто не міг повірити у такі кардинальні зміни.

Також "Коментарі" писали, що американський актор Джейсон Момоа зголив бороду та здивував фанатів новим зовнішнім виглядом.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reddit.com/r/beards/comments/1o3xn6o/after_20_years_of_constantly_having_a_beard_ive/
Теги:

Новини

Всі новини