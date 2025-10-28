Чоловік 20 років відрощував бороду, а потім збрив її: як він виглядає

Борода може стати частиною особистості, символом стилю або життєвої філософії. Але один чоловік вирішив попрощатися зі своєю бородою. Після 20 років безперервного носіння бороди він несподівано її зголив. Його новий образ буквально шокував користувачів соцмереж.

Чоловік з бородою. Фото з відкритих джерел

Чоловік поділився своїм перевтіленням на Reddit, опублікувавши фото "до" та "після". На першому знімку він із густою, довгою бородою, яка спадала нижче ключиць, і вусами, що повністю закривали верхню губу.

Але на другому фото його важко впізнати. Волосся акуратно зачесане, довга борода зникла, залишилися лише стильні вуса та легка щетина.

"Після 20 років постійного носіння бороди, у мене з’явилася щетина", — підписав фото автор.

Чоловік з бородою

Чоловік без бороди

Коментарі під постом заполонили Reddit. Багато користувачів не могли повірити, що на фото одна й та сама людина.

"Вау! Ти щойно омолодився на 20 років!" — написав один з користувачів.

Інші підтримали його новий стиль, назвавши вуса "одними з найкращих".

Втім, знайшлися й ті, хто шкодував про зникнення легендарної бороди.

"Поганий хід, брате", — сказав один із коментаторів, тоді як інший зауважив, "О, Боже, ні! Ні, ні, ні… Це не найкращий вибір".

