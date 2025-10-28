Мужчина 20 лет отращивал бороду, а потом сбрил ее: как он выглядит

Борода может быть частью личности, символом стиля или жизненной философии. Но один мужчина решил проститься со своей бородой. После 20 лет непрерывного ношения бороды он неожиданно ее сбрил. Его новый образ буквально шокировал пользователей соцсетей.

Человек с бородой. Фото из открытых источников

Мужчина поделился своим перевоплощением на Reddit, опубликовав фото "до" и "после". На первом снимке он с густой, длинной бородой, ниспадающей ниже ключиц, и усами, полностью закрывавшими верхнюю губу.

Но на втором фото его трудно узнать. Волосы аккуратно зачесаны, длинная борода исчезла, остались только стильные усы и легкая щетина.

"После 20 лет постоянного ношения бороды у меня появилась щетина", — подписал фото автор.

Человек с бородой

Человек без бороды

Комментарии под постом заполонили Reddit. Многие пользователи не могли поверить, что на фото один и тот же человек.

"Вау! Ты только что омолодился на 20 лет!" – написал один из пользователей.

Другие поддержали его новый стиль, назвав усы "одними из самых лучших".

Впрочем, нашлись и те, кто сожалел об исчезновении легендарной бороды.

"Плохой ход, брат", — сказал один из комментаторов, тогда как другой заметил, "О, Боже, нет! Нет, нет, нет… Это не лучший выбор".

