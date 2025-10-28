logo

BTC/USD

113122

ETH/USD

3985.34

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг стиль и красота Мужчина 20 лет отращивал бороду, а потом сбрил ее: как он выглядит
commentss НОВОСТИ Все новости

Мужчина 20 лет отращивал бороду, а потом сбрил ее: как он выглядит

Мужчина после 20 лет ношения бороды неожиданно сбрил ее и показал фото "до" и "после", чем шокировал сеть.

28 октября 2025, 16:05 comments1302
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Борода может быть частью личности, символом стиля или жизненной философии. Но один мужчина решил проститься со своей бородой. После 20 лет непрерывного ношения бороды он неожиданно ее сбрил. Его новый образ буквально шокировал пользователей соцсетей.

Мужчина 20 лет отращивал бороду, а потом сбрил ее: как он выглядит

Человек с бородой. Фото из открытых источников

Мужчина поделился своим перевоплощением на Reddit, опубликовав фото "до" и "после". На первом снимке он с густой, длинной бородой, ниспадающей ниже ключиц, и усами, полностью закрывавшими верхнюю губу.

Но на втором фото его трудно узнать. Волосы аккуратно зачесаны, длинная борода исчезла, остались только стильные усы и легкая щетина.

"После 20 лет постоянного ношения бороды у меня появилась щетина", — подписал фото автор.

Мужчина 20 лет отращивал бороду, а потом сбрил ее: как он выглядит - фото 2

Человек с бородой

Мужчина 20 лет отращивал бороду, а потом сбрил ее: как он выглядит - фото 2

Человек без бороды

Комментарии под постом заполонили Reddit. Многие пользователи не могли поверить, что на фото один и тот же человек.

"Вау! Ты только что омолодился на 20 лет!" – написал один из пользователей.

Другие поддержали его новый стиль, назвав усы "одними из самых лучших".

Впрочем, нашлись и те, кто сожалел об исчезновении легендарной бороды.

"Плохой ход, брат", — сказал один из комментаторов, тогда как другой заметил, "О, Боже, нет! Нет, нет, нет… Это не лучший выбор".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о курьезном случае, когда блоггерша попросила мужчину сбрить бороду, однако она не ожидала такого результата. Трансформация была настолько сильной, что многие не могли поверить в столь кардинальные изменения.

Также "Комментарии" писали, что американский актер Джейсон Момоа сбрил бороду и удивил фанатов новым внешним видом.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reddit.com/r/beards/comments/1o3xn6o/after_20_years_of_constantly_having_a_beard_ive/
Теги:

Новости

Все новости